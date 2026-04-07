Blake Lively anuncia que continuará con la demanda contra Justin Baldoni tras desestimarse la mayoría de sus recursos y manda un importante alegato

El juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni por acoso laboral y sexual tras trabajar juntos con Romper el círculo se ha convertido en todo un culebrón mediático que ha llegado a salpicar a otras celebridades como Taylor Swift. Después de que el juez desestimase la demanda multimillonaria de Baldoni contra ella, la reciente sentencia judicial ha desestimado 10 de los 13 recursos.

No obstante, la actriz ha comunicado que continuará con la demanda en su cuenta de Instagram y que espera a un juicio el próximo 18 de mayo, ya que, a pesar de desestimar sus recursos, la sentencia establece que "una persona en la posición de Baldoni puede tener una visión estereotipada y sexualizada de las mujeres" y que esto podría haber generado un entorno laboral hostil.

"Estoy agradecida por la decisión del Tribunal que permite que el núcleo de mi caso sea presentado ante un jurado el próximo mes, y por la posibilidad de finalmente contar mi historia completa en el juicio, por mí misma, pero también por quienes no tienen la misma oportunidad… muchos de los cuales he conocido y amado profundamente en mi vida, y los incontables que nunca conoceré", ha señalado.

La intérprete ha dejado claro que lo "último" que quería en su vida "era una demanda", pero quería dejar clara la experiencia vivida y la "constante represalia" que ha vivido "por pedir, en privado y profesionalmente, un entorno de trabajo seguro para mí y para otras personas".

"Espero que la decisión del Tribunal demuestre a otros que, por muy doloroso que sea, se puede alzar la voz", ha sentenciado y ha querido mandar un mensaje positivo frente a lo que ella misma ha calificado como un "culebrón digital", ya que asegura que esta denominación "no solo es irresponsable, sino que está diseñada para impedir que vean por ustedes mismos mi historia".

"El dolor físico causado por la violencia digital es muy real. Es abuso. Y está en todas partes. No solo en las noticias, sino en sus comunidades y sus colegios", ha advertido animando a sus seguidores a denunciar cualquier tipo de acoso o abusos: "Si están atentos, mis denuncias no serán la primera ni la última vez que vean ejemplos de los peligros extremos de la represalia y la guerra digital. Y no siempre estará dirigida a celebridades ni a quienes tienen la capacidad de alzar la voz. Nos afecta a todos, a lo largo de todo el espectro político".

Lively ha puesto el foco en la violencia digital que sufren los menores y las mujeres: "Los estudios estiman que entre el 16% y el 58% de las mujeres han experimentado abuso o acoso en línea. Un 97% de asociaciones de apoyo contra la violencia de género tienen relación con el abuso de tecnologías".

La actriz ha concluido su alegato agradeciendo a quienes abrieron camino en esta violencia digital. "Nunca dejaré de hacer mi parte para arrojar luz sobre los sistemas y las personas que buscan dañar, avergonzar, silenciar y tomar represalias contra las víctimas. Sé que es un privilegio poder alzar la voz. No lo desperdiciaré. Su apoyo me mantiene en pie", ha señalado.