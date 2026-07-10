Brad Pitt e Inés Ramón, en el partido de España: ella demuestra ser una fiel seguidora de la Roja

España se juega el paso a cuartos de final contra Bélgica en Los Ángeles, ciudad plagada de celebrities. Por eso no es extraño que en las gradas en el SoFi Stadium de Los Ángeles se pueda reconocer a muchos famosos rostros de Hollywood, de la NBA o de la música internacional.

Este viernes, en el estadio estaban Noel Gallagher, cantante de Oasis. También, Penélope Cruz y Javier Bardem, los más fieles a la Roja. Ella ya estuvo en el partido contra Austria, en la fase de grupos. Él, además estuvo en Dallas viendo la victoria de España ante Portugal.

Pero no ha sido la pareja española que más curiosidad ha despertado: la formada por Brad Pitt y su novia, la estadounidense de origen español Inés Ramón, ha acaparado la atención durante todo el partido. Así, el oscarizado actor y la empresaria se han mostrado muy atentos a lo que ocurría en el campo entre las selecciones lideradas por el delantero del equipo español Lamine Yamal y el portero del equipo belga Thibaut Courtois.

Pero hay un detalle que ha llamado especialmente la atención y que es toda una declaración de intenciones. Aunque él lucía una camiseta de Estado Unidos, Inés Ramón ha preferido ponerse camiseta de la selección para mostrar todo su apoyo a la Roja.