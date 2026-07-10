A los 62 deja su trabajo en la fábrica y recorre todo el país a pie con 40 kilos a la espalda: "Cada mañana, al despertar, me digo que tengo suerte porque tengo un día más que vivir"

Nunca es tarde para darle un cambio radical a tu vida. Pocos ejemplos mejores de ello hay que el francés Jean-Louis, quien, a sus 62 años, ha decidido dejar su trabajo en la fábrica para llevar una vida nómada.

El hombre recorre toda Francia a pie con una mochila de 40 kilos a la espalda. Tal y como ha explicado Jean-Louis en declaraciones al medio de comunicación francés Actu.fr, se decidió por emprender su nueva vida debido a que "el deseo de libertad, de curiosidad, de vivir era más fuerte" que la inseguridad de no tener un trabajo fijo ni un lugar de residencia permanente.

"Me fui con mi mochila de la noche a la mañana y empecé a recorrer Francia en busca de trabajos estacionales", ha destacado el sexagenario, que acaba de finalizar este mes de junio una campaña de recolección de fresas.

Jean-Louis ya tiene un nuevo destino al que dirigirse, se trata de un pueblo próximo a la localidad francesa de Dax. Allí tiene previsto comenzar a trabajar en una cosecha de fruta el 10 de agosto. El hombre calcula que llegar a pie hasta allí le llevará unos nueve o diez días a pie.

No obstante, el francés reconoce que hay ocasiones en las que le es imposible llegar a todos sitios caminando, por lo que, de vez en cuando, se desplaza haciendo autostop, recurriendo a servicios de coches compartidos o en tren. En cuanto a su experiencia con el autostop, Jean-Louis ha resaltado que "nunca tengo que esperar mucho y la gente siempre es muy amable".

El hombre de 62 años ha asegurado que únicamente una enfermedad podría obligarle a abandonar este estilo de vida nómada que le hace feliz. "Cada mañana, al despertar, me digo a mí mismo que tengo suerte, porque tengo un día más que vivir. La vida es bella, y menos mal", ha resumido Jean-Louis.