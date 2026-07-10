Juan Carlos Rivero pide "amarilla al árbitro" por lo que pasa cuando Dani Olmo está a punto de disparar a portería

Las espadas están en lo alto en el España-Bélgica. La Selección busca avanzar a las semifinales del Mundial, donde aguarda Francia, que venció por dos goles a cero a Marruecos.

Durante la retransmisión del partido, ofrecido por TVE, el narrador Juan Carlos Rivero ha sido protagonista al comentar una acción del juego que no ha pasado desapercibida para ninguno de los millones de espectadores que están pegados a la televisión.

La Selección estaba atacando la portería belga cuando, en un balón en la frontal del área, Dani Olmo estaba en disposición de remate a portería, pero en su camino se ha cruzado el árbitro del encuentro, Michael Oliver.

Una situación que Juan Carlos Rivero ha comentado haciendo gala de su particular humor. El periodista de TV ha asegurado que era "amarilla para el árbitro", porque mientras Olmo buscaba el balón, el árbitro ha chocado contra él, y ha acabado derribándole.

El encuentro entre España y Bélgica está siendo uno de los más emocionantes en lo que va de Mundial para el combinado nacional. Con multitud de acciones de ataque y varias ocasiones, la Selección busca el pase a semifinales este viernes.

Rivero, blanco de las críticas

Juan Carlos Rivero es la voz de la Selección desde hace años. Sus narraciones no dejan indiferente a nadie, y provoca opiniones de todo tipo. Sin embargo, las críticas suelen hacer más ruidos y son muchas las ocasiones en las que se le ha atacado por sus comentarios.

La mayoría de las críticas al periodista de TVE se concentran en las redes sociales, pero también hay personalidades que no tienen reparos en decir que no les gusta el trabajo de Rivero frente a los micrófonos.

El periodista Carlos Boyero fue el último en hacerlo en una columna publicada en El País, donde aseguró que veía los partidos sin sonido, pues resulta preferible "por estricta salud mental" a causa de los comentarios de Rivero.

Boyero se mostró especialmente crítico con el estilo de la narración de la cadena pública y sostiene que existe "mucha caspa" en las retransmisiones. En ese contexto, señaló directamente a Rivero, a quien definió como el profesional que ha protagonizado las narraciones de TVE "desde la noche de los tiempos".