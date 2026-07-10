Lo que dice Río Ferdinand al ver a Lamine Yamal salir al campo va a dar que hablar: "Cuando el juego parece aburrido, él me da muchísima alegría"

Lamine Yamal está en boca de todos desde que empezó a brillar en el F. C. Barcelona. Ahora es la máxima estrella del club y de la selección española. No solo recibe elogios en España, sino también en el extranjero.

Prueba de ello es lo que ha publicado uno de los diarios de referencia en Bélgica, The Brussels Times, aprovechando que su selección se enfrenta esta noche a España en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2026, que se disputan en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Le apodan "el niño prodigio" y destacan que, a pesar de llegar muy justo físicamente a la Copa del Mundo, está empezando a brillar en el torneo.

Durante el calentamiento, las cámaras lo han enfocado. Esta vez repetía cinta con el mensaje "EGO YAMAL", una clara indirecta a las críticas que ha recibido por su personalidad, pero también una muestra de confianza en sí mismo, que es lo que le ha permitido establecerse y destacar en la élite mundial.

"La joya de la corona"

Por los micrófonos de DAZN ha pasado Rio Ferdinand, leyenda del fútbol inglés y del Manchester United, que ha elogiado al extremo español. "Estamos mirando los dos a Lamine Yamal, que estaba entrando al campo, vaya jugador, eh...", comentaba el periodista de DAZN.

"Increíble, muy joven, lo que está haciendo ya en el juego es increíble. Cuando el juego parece aburrido, él me da muchísima alegría, especialmente en la semifinal con el Barça, hasta Pedri. Es un gran equipo, pero es la joya de la corona".

Sobre cómo se puede parar a Lamine Yamal en el campo, Ferdinand contesta: "Uno contra uno te va a ganar. Se puede ir para afuera, para dentro... Como defensor, es complicado. Es muy difícil para un defensor, tienes que ir rápido para él, si te gana en velocidad, estás muerto".