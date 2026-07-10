Adrien, arquitecto, sobre pintar el tejado de blanco contra el calor: "Cualquier pintura blanca no funciona, el efecto puede ser contraproducente"

La histórica ola de calor que ha afectado a Europa Central sigue dando de qué hablar. Países como Alemania, Dinamarca, Reino Unido o Francia en los que las temperaturas extremas no eran habituales hasta ahora están empezando a asumir que tendrán que adaptar las viviendas a la nueva realidad a la que lleva el cambio climático: veranos cada vez más calurosos.

Una práctica que se suele utilizar en lugares en los que los termómetros acostumbran a subir hasta alcanzar valores muy elevados es pintar los tejados de blanco para que así el inmueble absorba menos luz solar y, en consecuencia, menos calor procedente del exterior. El motivo es que el color blanco refleja la mayor parte de la radiación en vez de retenerla como energía térmica.

Sin embargo, los expertos subrayan que para lograr ser eficaz a la hora de reducir la temperatura interior de una vivienda no vale con comprar una pintura blanca al azar y utilizarla en la casa. No todas las pinturas blancas sirven para reflejar la luz solar. De hecho, usar una pintura blanca inadecuada puede provocar que el inmueble se caliente aún más que con la pintura anterior.

En ese sentido, el arquitecto Adrien Alanou, en declaraciones a France Télévisions, ha subrayado que "no se puede aplicar cualquier pintura blanca. Se necesitan pinturas específicas con efecto albedo (la capacidad de reflejar la radiación solar en lugar de absorberla). De lo contrario, el efecto puede ser contraproducente".

Además, el experto ha dejado claro que pintar la casa de blanco (con la pintura blanca correcta para reflejar la radiación solar) no es una solución definitiva. Con el paso de los años, la capacidad de absorción de la luz solar irá disminuyendo, por lo que es necesario dar nuevas manos de pintura.

"Hay que apostar por el largo plazo para luchar contra el calentamiento global. Esta pintura blanca aguantará unos años y luego se desgastará", ha expresado Adrien Alanou.