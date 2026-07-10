Volkswagen 'contrata' 100 ovejas para su parque solar de 31.000 paneles en Polonia: no es un capricho, sino que sale más barato que el cortacésped

Los fabricantes de vehículos, más allá de producir coches eléctricos, están tratando de reducir sus emisiones al hacer sus automóviles. Ese el motivo por el que, por ejemplo, la planta de Volkswagen en Poznań (Polonia) cuenta con un parque solar con 31.000 paneles y una potencia de 18,3 megavatios que sirve para cubrir una cuarta parte de la demanda anual de electricidad de la fábrica.

Sin embargo, los que más llama la atención de esa instalación es que Volkswagen tiene 'contratadas' a 100 ovejas allí. La labor de los animales es pastar alrededor de los paneles solares para así que hacer que la vegetación no crezca en exceso.

Tal y como informa el medio de comunicación especializado en energías limpias Electrek, el proyecto de pastoreo forma parte de una iniciativa agrícola que busca demostrar que la energía solar y la agricultura pueden convivir en una misma superficie.

Más allá del beneficio económico que supone esta forma ecológica de gestión (tener a las ovejas sale más barato que el cortacésped), el proyecto también tiene asociado un programa de investigación científica. En concreto, en colaboración con la Universidad de Ciencias de la Vida de Poznan, los científicos pretenden estudiar cómo influyen los 100 animales en la biodiversidad, la calidad del suelo, la vegetación y el microclima del emplazamiento.

Cabe destacar que el balance provisional es positivo. La propietaria de las ovejas, Justyna Nowak-Gajek, ha asegurado que se encuentran muy a gusto, ya que el hecho de que el rebaño se disperse por el terreno y no permanezca agrupado es una señal de que los animales no están estresados.

La directora de Volkswagen Poznań, Marzena Pillich-Grońska, ha destacado, en declaraciones recogidas por el mencionado medio, que "hoy en día, la planta fotovoltaica ofrece mucho más que solo electricidad verde. Se ha convertido también en un lugar que fomenta la biodiversidad, la agricultura local y la investigación científica. El proyecto de pastoreo de ovejas demuestra que la industria moderna puede trabajar en armonía con la naturaleza".