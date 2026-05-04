Cameron Díaz, madre por tercera vez a los 53 años

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy BENDECIDOS de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡¡Bienvenido al mundo Hijo!!". De esta manera Benji Madden, marido de la actriz Cameron Díaz, anunciaba el nacimiento de su tercer hijo en común en su cuenta de Instagram.

Acompañaba este texto con una ilustración de un barco pirata, jugando con el nombre del bebé, además de otros dibujos que, a priori, no tienen mucho que ver, y la primera en responder a ese post ha sido su propia mujer con emoticonos de corazón que reflejan el momento de amor que están viviendo. Y lo curioso, él le ha vuelto a responder con más corazones.

Con el nacimiento del pequeño Nautas, la familia del músico y la protagonista de La máscara pasa a ser numerosa: su hija Raddix Madden nació en 2019 y su hijo Cardinal Madden en 2024, ambos por vientre de alquiler. Hasta el momento se desconoce si el tercero de sus hijos ha llegado al mundo de la misma manera o ha sido adoptado.

Volcada en la maternidad

Cameron Díaz, la que durante décadas fue la novia de América, dio un giro radical a su vida cuando conoció a Benjie Madden, miembro de la banda de rock Good Charlotte, que en 2015 se convirtió en su marido, solo unos meses después de haber empezado su relación.

La intérprete, que había sido una de las actrices más cotizadas de Hollywood, había ocupado la portada de cientos de revistas y había protagonizado sonoros romances con Matt Dillon o Justin Timberlake, decidió alejarse del mundo del cine y terminó dejando a un lado la actuación cuando se convirtió en madre por primera vez.

Benji Madden y Cameron Diaz en una imagen de archivo de 2016. Donato Sardella

En los últimos años, Cameron ha vivido 'retirada' de la vida pública, ejerciendo de madre y protegiendo a sus hijos de cualquier mirada ajena. Y aunque ni los enseña ni habla de ellos, sí que la actriz ha hablado de la maternidad y, especialmente, de la maternidad a su edad.

“Cuando tienes mi edad y decides hacerlo, es una verdadera elección”, dijo. “Tienes que esforzarte mucho para conseguirlo. La única presión que tengo es que tengo que vivir hasta los 107 años, ¿sabes? ¡Así que ninguna presión!”, bromeaba con Naomi Campbell durante una entrevista.