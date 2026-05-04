El aviso de Yolanda Díaz con la IA para "no perder el tren de la historia": "Tenemos que gobernarla y ponerla al servicio de la clase trabajadora"

"Este es el debate de época; no hay otro. Si no lo trabajamos, no lo estudiamos, no lo comprendemos y no hacemos propuestas públicas sobre el mismo, perderemos el tren de la historia". En estos términos se ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una jornada sobre la IA y el futuro del trabajo que se han celebrado este lunes en el Congreso de los Diputados. "Tenemos la obligación, como reto de época, de regular adecuadamente la inteligencia artificial".

Díaz ha participado en estas jornadas parlamentarias en la que también han estado otros diputados, como Enrique Santiago (parlamentario de Sumar, secretario general del PCE) o expertas como Lucía Ortiz de Zárate, filósofa y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. El de la ministra ha sido un discurso que llamaba a la urgencia, e incluso ha invocado las encíclicas que escribía el papa Francisco sobre el tema. También ha llamado a sindicatos, a Bruselas y a instituciones a tomarse en serio este asunto.

Pero su "intervención provocadora" (sic) también ha comenzado advirtiendo "honestamente" que "no cabe sobre esta materia ningún tipo de ludismo tecnológico". "Esto ya forma parte de nuestras vidas: ludismo en el trabajo, ninguno. Lo que necesitamos es actuar para que gobernemos la IA". Acto seguido, ha puesto de ejemplo partidos alemanes, como Die Linke (La Izquierda), SPD (socialdemócratas) o Los Verdes que "acaban de decidir irse de la red social X". "Yo lo hice hace un año".

Yolanda Díaz y Sumar abandonaron X (antes Twitter) hace un año, y precisamente ese caso ha servido de ejemplo para reivindicar la lucha contra los "tecnoligarcas". "Los alemanes han decidido hacer esto porque saben que con nuestros datos estamos alimentando gratuitamente esa fábrica de odio y fascismo que es X, que pertenece a los grandes magnates tecnoligarcas del señor Trump". "La IA no es neutral, y ya lo dicen todos los tribunales de la jurisdicción social de España y del mundo", ha enfatizado.

"La IA no es neutra, es un lugar de poder: hay que gobernarla"

"La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es no es si la IA va a transformar el trabajo: ya lo está transformando de manera radical, y no es neutra, es un lugar de poder. Hay que gobernar la IA. Y gobernarla democráticamente", ha defendido la ministra. Los tecnoligarcas, los magnates de las tecnológicas, "van por un carril completamente ajeno a nosotros, uno muy peligroso". "De 50 grandes multinacionales, solo cuatro son europeas: estamos en manos de EEUU e Israel". "La UE es una colonia de EEUU".

Díaz ha seguido recordando que la IA no es una herramienta neutral recordando que ya son máquinas las que pueden decidir "cómo entramos en el trabajo", en los procesos de selección; "cómo permanecemos en él", cuando son los algoritmos los que favorecen o recomiendan modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; o incluso si "permanecemos en el puesto", ya que también hay modelos entrenados para determinar "sanciones, despidos y represalias".

A este respecto, Díaz, que es abogada laboralista de profesión, ha recordado que las empresas que impulsan la IA hoy día están al servicio de Trump, cuya Administración tiene muy claro "que el trabajo es importante". "Dictan normas para desregular el mundo del trabajo, tienen clarísimo que es importante". La vicepresidenta del Gobierno español también ha lanzado críticas contra la Comisión Europea: "Bruselas tiene un papel absolutamente pasivo", ha lamentado.

"Los algoritmos son poder: tenemos que ponerlos en manos de la clase trabajadora" y como ejemplo ha puesto la nueva directiva europea de plataformas, que "lleva prácticamente la firma del Ministerio de Trabajo". Se trata de una norma inspirada en la Ley Rider y que se cimentó con negociaciones entre el excomisario europeo Nicolas Schmit y la propia Díaz. "Las negociaciones más difíciles que he tenido en mi vida".

Exige más ímpetu y agilidad a las instituciones: "No actuar nos va a salir caro"

La intervención de Yolanda Díaz también dejó recados a las centrales sindicales. "No debemos debatir sobre IA con una especie de ludismo o de forma distópica, sino de manera decidida, como siempre hemos hecho en el mundo del trabajo: desde los sindicatos. Siempre les pido a los sindicatos que tomen este tema porque es primordial". El problema es que hay enormes desafíos al respecto. Díaz ha sacado el tema del informe del Consejo de Estado sobre un registro horario digital e interoperable.

"Dice que no podemos diseñar un registro en el siglo XXI que sea digital e interoperable. El informe nos habla de un mundo en el que para acceder al trabajo hay que cruzar un torno", ha criticado. También ha exigido más agilidad a Bruselas. "Lo dicen incluso los economistas como Mario Draghi o Enrico Letta en sus informes. Insisto: no actuar nos va a salir caro y podemos tener una tecnología ética, democrática, transparente, al servicio de la gente trabajadora".

Los tecnoligarcas han cruzado el Rubicón desde un neoliberalismo clásico a un modelo por el que quieren asaltar el estado: "Ya no lo disputan, quieren apropiarse de él". Por eso, la ministra llama a que asumamos un gobierno "democrático y al servicio de la gente trabajadora" desde varios enfoques, como la legislación laboral o la fiscalidad. "No entiendo que permitamos que los tecnoligarcas, hombres blancos heterosexuales con mucho poder y más riqueza que algunos países, no paguen impuestos".

Yolanda Díaz también ha reivindicado el caso del algoritmo Max que usa la Inspección de Trabajo. "Llevamos siete meses diseñándolo y lo amamos". "Tenemos que tener una IA pública con infraestructuras públicas. El debate ya no es cómo hacerlo: la IA ya está aquí y ya está generando enormes desigualdades en el mundo del trabajo".