El sospechoso de querer asesinar a las hijas mayores de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda lo niega y dice ser monárquico

La vida de Amalia de Holanda se convirtió en un infierno cuando se supo que era un objetivo de la Mocro Mafia, conjunto de organizaciones criminales dedicadas principalmente al narcotráfico que operan en Países Bajos y Bélgica. Al ser amenazada dejó la casa en la que vivía en Amsterdam para estudiar en la universidad y regresó con sus padres al Palacio de Huis ten Bosch, donde pasó un largo tiempo prácticamente recluida.

La princesa de Orange sufrió tanto que se decidió, con el apoyo de los reyes Felipe y Letizia, que estudiara durante un año en Madrid para poder vivir más tranquila. Se hizo de forma discreta y logró pasar una temporada ajena al horror. A su vuelta a Países Bajos la cosa se había relajado, y de las amenazas de la Mocro Mafia nunca más de supo.

Pero la pesadilla ha vuelto para la hija mayor de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, y también para la mediana, la princesa Alexia. Se ha conocido que un hombre de 33 años llamado Anne Romke van der H. y natural de Groningen era sospechoso de haber preparado un intento de asesinato contra las dos princesas.

Alexia y Amalia de Holanda en un posado de verano en el Palacio de Huis ten Bosch en 2025 WireImage

Por todo ello, tuvo que comparecer ante un tribunal de La Haya este lunes 4 de mayo, donde, como señala Nos, la radiotelevisión pública neerlandesa, el sospechoso ha negado planear ataque alguno ni tener intención de asesinar o amenazar a las hijas mayores del rey de Países Bajos. "No tenía intención de hacer daño", ha declarado. Además, su abogado ha comentado que el acusado es monárquico.

A principios de febrero de 2026, el sospechoso había sido detenido en un hotel de La Haya después de que fuera denunciada al haberle escuchado gritar desde un balcón: "Los voy a matar a todos".

Después de ser arrestado se encontraron dos hachas en su habitación de hotel. Estas hachas tenían grabadas las palabras 'Alexia', 'Mossad', en referencia a la agencia de inteligencia exterior de Israel, y 'Sieg Heil', un saludo utilizado en la Alemania nazi. También se encontró una hoja en la que había escrito 'Amalia', 'Alexia' y 'Bloedbad', que en neerlandés significa baño de sangre.

Amalia y Alexia de Holanda en el Gran Premio de F1 de Países Bajos 2025 Getty Images

Por todo ello, la Fiscalía le acusa de planear la muerte de las princesas Amalia y Alexia, algo que niega categóricamente la defensa, que argumenta que no hay pruebas suficientes de que el individuo quisiera atentar contra la vida de las hijas del monarca.

La siguiente audiencia en sede judicial va a ser el 27 de julio, pero antes se conocerá el informe del estado mental del acusado, que ha sido examinado por un psiquiatra y un psicólogo.

Declaró que Amalia le pidió que comprara un kit de supervivencia

Y a falta de saber lo que indique el informe, hay motivos para la preocupación. A sus gritos en el hotel y el material que guardaba se une que a finales de 2025 gritó que quería apuñalar gente mientras portaba un cuchillo. Asimismo, declaró que quería unirse al ejército para poder asesinar gente y había insultado y escupido a agentes de la policía.

En relación al incidente de las hachas, Anne Romke declaró a la policía que Amalia, con la que piensa que tiene una relación, le había ordenado que adquiriera un kit de supervivencia para una misión de entrenamiento en Polonia. Y por eso se hizo con las hachas con las que fue detenido.