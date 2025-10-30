Carlos III inicia el proceso para retirar todos los títulos al príncipe Andrés, le expulsa de palacio y define su nueva distinción oficial

Era cuestión de tiempo y este jueves Buckingham Palace lo ha hecho oficial. El rey británico, Carlos III, ha iniciado este 30 de octubre los trámites para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, así como expulsarle de palacio. La medida responde a las acusaciones de delitos sexuales sobre el hijo de Isabel II, íntimo del pederasta Jeffrey Epstein y denunciado por varias víctimas de la trama sexual.

"Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés", inicia la nota emitida por Buckingham Palce, que define también la que será su distinción oficial a partir de ahora, "Andrés Mountbatten Windsor".

Al futuro señor Mountbatten Windsor también le tocará echar un ojo al Idealista británico. "Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada", continúa la nota.

Del mismo modo, el texto con la firma del Palacio de Buckingham precisa que estas sanciones se consideran "necesarias" dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

En un mensaje a las víctimas de la trama ideada por el pedófilo, la Casa Real británica remarca que "sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso".