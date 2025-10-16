Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las impactantes revelaciones de Virginia Giuffre, víctima de Epstein, en su biografía póstuma: lo que le hizo el príncipe Andrés y su desagradable comparación con sus hijas
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Las impactantes revelaciones de Virginia Giuffre, víctima de Epstein, en su biografía póstuma: lo que le hizo el príncipe Andrés y su desagradable comparación con sus hijas

La mujer que acusó al duque de York de abuso sexual escribió unas memorias que no pudo ver publicadas, pero donde deja claro el daño que le hicieron.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
El príncipe Andrés y Virginia Giuffre. Ella acusó al duque de York de haber abusado sexualmente de ella.Getty Images

Las malas noticias se acumulan para el príncipe Andrés, un claro ejemplo de que el pasado siempre vuelve, y más si como él, se tienen tantos cadáveres en el armario. Después del escándalo que supuso la filtración del correo de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein en el que lamentaba haber renegado de él en público y le calificaba como un amigo supremo, llegó el turno del duque de York.

A mediados de octubre de 2025 se conoció a través de Daily Mail y The Sun que el duque de York había enviado un correo electrónico a Epstein, el que se supone que era su examigo, y que está fechado a 28 de febrero de 2011. Lo envió un día después de que viese la luz la famosa foto del hijo de Isabel II con Virginia Giuffre, que entonces era menor de edad. Ella le acusó años después de haber abusado sexualmente de ella hasta en tres ocasiones.

  Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en Mar-a-Lago club, Florida, en febrero de 2000.Getty Images

En el correo, el príncipe Andrés le decía que estaba preocupado por él, que estaban juntos en esto y que tendrían que superarlo. Pese a supuestamente haber roto su amistad con el delincuente sexual, el duque de York añadía que seguían en contacto y que espera que volvieran a jugar pronto. La firma no dejaba lugar a dudas, al poner una A, inicial de su nombre, más Su Alteza Real el duque de York.

Virginia Giuffre recuerda lo que sufrió con Andrés

Esta nueva vergüenza pública para el hermano de Carlos III no se ha quedado ahí, porque The Guardian ha publicado extractos de Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (La chica de nadie. Memorias de supervivencia ante Abusos y de la Lucha por la Justicia), biografía de Virginia Giuffre, la mujer que acusó al duque de York de haber abusado de ella y que llegó a demandarle. Finalmente llegaron a un acuerdo por el que Andrés le pagó una cantidad millonaria y emitió una especie de disculpa en la que lamentaba el daño sufrido por Giuffre, pero que en ningún caso fue una admisión de culpa.

  El príncipe Andrés, en la misa de Pascua en WindsorGetty Images

Giuffre relata que era el 10 de marzo de 2001 cuando Epstein y su amiga y cooperadora necesaria Ghislaine Maxwell viajaron a Londres junto a ella, a la que llamaban Jenna. "Al igual que Cenicienta, iba a conocer a un apuesto príncipe", recuerda Virginia que le comentó Maxwell. 

Allí les esperaba efectivamente un príncipe, Andrés, que en aquel momento tenía 41 años, al que cuando Epstein presentó a la entonces menor le instó a que adivinara la edad de la joven, entonces menor de edad. Él acertó y le espetó: "Mis hijas son un poco más pequeñas que tú". En aquel entonces la princesa Beatriz tenía 12 años, mientras que la princesa Eugenia iba a cumplir 11. "Vamos a tener que intercambiarla pronto" añadió a modo de broma de mal gusto Maxwell, como haciendo ver que a sus 17 años, Giuffre ya era demasiado mayor.

  Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en los conciertos benéficos Wall Street 2005, el 15 de marzo de ese año, en Nueva York.Patrick McMullan via Getty Images

El grupo estuvo de fiesta en un club, y la vuelta, Maxwell dijo a la menor que cuando llegaran a casa debería hacer por el duque de York lo que hacía por Epstein. Ella lo entendió. "Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios. Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", señaló la víctima.

"Estuvo particularmente atento a mis pies. Comenzó a masajearlos y a chuparme el arco plantar. Era la primera vez que me hacían algo así y me entraron cosquillas. Me puse nerviosa pensando que querría que le hiciera lo mismo. Pero no tuve que preocuparme por eso. Tenía prisa por tener sexo. Después, me dio las gracias con su entrecortado acento británico. En mi recuerdo, todo ocurrió en menos de media hora", narró también Giuffre en su biografía, donde añadió que a la mañana siguiente Epstein le dio 15.000 euros y le felicitó diciéndole que lo había hecho bien y que el príncipe se había divertido.

  El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (en el centro), en 2001. Al fondo, Ghislaine Maxwell, la ‘madame’ de Epstein.YOUTUBE

Andrés negó en su momento hasta haberla conocido pese a la famosa foto en la que aparecen juntos con Ghislaine Maxwell. La imagen se hizo en el segundo encuentro entre ambos, en una casa de Epstein. El depredador hizo la foto, Andrés y ella posaron juntos y detrás de ellos aparecía Maxwell. Hubo otra ocasión en la isla de Epstein en las Islas Vírgenes. "Epstein, Andy otras ocho chicas aproximadamente y yo tuvimos sexo juntos. Todas ellas aparentaban tener menos de 18 años y no hablaban inglés".

La demandante logró ver el acuerdo con el duque de York, pero desgraciadamente no lo consiguió con sus memorias porque se suicidó en abril de 2025 a los 41 años en Neergabby, Australia, donde residía. Pocas semanas antes había sufrido un accidente de tráfico tras el que publicó en Instagram fotos magullada y comentó que le quedaban días de vida

  Virginia Giuffre en una imagen de archivoEFE/EPA/ALBA VIGARAY

Logró recuperarse del accidente, pero poco después se quitó la vida. En el final de sus memorias, la fallecida escribió que "durante años intentaron silenciarme. Hoy mi voz es lo único que me pertenece". Su voz se ha callado para siempre, pero Virginia Giuffre se aseguró que el testimonio de lo que le hicieron siga resonando.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 