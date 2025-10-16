Las impactantes revelaciones de Virginia Giuffre, víctima de Epstein, en su biografía póstuma: lo que le hizo el príncipe Andrés y su desagradable comparación con sus hijas

Las malas noticias se acumulan para el príncipe Andrés, un claro ejemplo de que el pasado siempre vuelve, y más si como él, se tienen tantos cadáveres en el armario. Después del escándalo que supuso la filtración del correo de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein en el que lamentaba haber renegado de él en público y le calificaba como un amigo supremo, llegó el turno del duque de York.

A mediados de octubre de 2025 se conoció a través de Daily Mail y The Sun que el duque de York había enviado un correo electrónico a Epstein, el que se supone que era su examigo, y que está fechado a 28 de febrero de 2011. Lo envió un día después de que viese la luz la famosa foto del hijo de Isabel II con Virginia Giuffre, que entonces era menor de edad. Ella le acusó años después de haber abusado sexualmente de ella hasta en tres ocasiones.

Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en Mar-a-Lago club, Florida, en febrero de 2000. Getty Images

En el correo, el príncipe Andrés le decía que estaba preocupado por él, que estaban juntos en esto y que tendrían que superarlo. Pese a supuestamente haber roto su amistad con el delincuente sexual, el duque de York añadía que seguían en contacto y que espera que volvieran a jugar pronto. La firma no dejaba lugar a dudas, al poner una A, inicial de su nombre, más Su Alteza Real el duque de York.

Virginia Giuffre recuerda lo que sufrió con Andrés

Esta nueva vergüenza pública para el hermano de Carlos III no se ha quedado ahí, porque The Guardian ha publicado extractos de Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (La chica de nadie. Memorias de supervivencia ante Abusos y de la Lucha por la Justicia), biografía de Virginia Giuffre, la mujer que acusó al duque de York de haber abusado de ella y que llegó a demandarle. Finalmente llegaron a un acuerdo por el que Andrés le pagó una cantidad millonaria y emitió una especie de disculpa en la que lamentaba el daño sufrido por Giuffre, pero que en ningún caso fue una admisión de culpa.

El príncipe Andrés, en la misa de Pascua en Windsor Getty Images

Giuffre relata que era el 10 de marzo de 2001 cuando Epstein y su amiga y cooperadora necesaria Ghislaine Maxwell viajaron a Londres junto a ella, a la que llamaban Jenna. "Al igual que Cenicienta, iba a conocer a un apuesto príncipe", recuerda Virginia que le comentó Maxwell.

Allí les esperaba efectivamente un príncipe, Andrés, que en aquel momento tenía 41 años, al que cuando Epstein presentó a la entonces menor le instó a que adivinara la edad de la joven, entonces menor de edad. Él acertó y le espetó: "Mis hijas son un poco más pequeñas que tú". En aquel entonces la princesa Beatriz tenía 12 años, mientras que la princesa Eugenia iba a cumplir 11. "Vamos a tener que intercambiarla pronto" añadió a modo de broma de mal gusto Maxwell, como haciendo ver que a sus 17 años, Giuffre ya era demasiado mayor.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en los conciertos benéficos Wall Street 2005, el 15 de marzo de ese año, en Nueva York. Patrick McMullan via Getty Images

El grupo estuvo de fiesta en un club, y la vuelta, Maxwell dijo a la menor que cuando llegaran a casa debería hacer por el duque de York lo que hacía por Epstein. Ella lo entendió. "Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios. Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", señaló la víctima.

"Estuvo particularmente atento a mis pies. Comenzó a masajearlos y a chuparme el arco plantar. Era la primera vez que me hacían algo así y me entraron cosquillas. Me puse nerviosa pensando que querría que le hiciera lo mismo. Pero no tuve que preocuparme por eso. Tenía prisa por tener sexo. Después, me dio las gracias con su entrecortado acento británico. En mi recuerdo, todo ocurrió en menos de media hora", narró también Giuffre en su biografía, donde añadió que a la mañana siguiente Epstein le dio 15.000 euros y le felicitó diciéndole que lo había hecho bien y que el príncipe se había divertido.

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (en el centro), en 2001. Al fondo, Ghislaine Maxwell, la ‘madame’ de Epstein. YOUTUBE

Andrés negó en su momento hasta haberla conocido pese a la famosa foto en la que aparecen juntos con Ghislaine Maxwell. La imagen se hizo en el segundo encuentro entre ambos, en una casa de Epstein. El depredador hizo la foto, Andrés y ella posaron juntos y detrás de ellos aparecía Maxwell. Hubo otra ocasión en la isla de Epstein en las Islas Vírgenes. "Epstein, Andy otras ocho chicas aproximadamente y yo tuvimos sexo juntos. Todas ellas aparentaban tener menos de 18 años y no hablaban inglés".

La demandante logró ver el acuerdo con el duque de York, pero desgraciadamente no lo consiguió con sus memorias porque se suicidó en abril de 2025 a los 41 años en Neergabby, Australia, donde residía. Pocas semanas antes había sufrido un accidente de tráfico tras el que publicó en Instagram fotos magullada y comentó que le quedaban días de vida.

Virginia Giuffre en una imagen de archivo EFE/EPA/ALBA VIGARAY

Logró recuperarse del accidente, pero poco después se quitó la vida. En el final de sus memorias, la fallecida escribió que "durante años intentaron silenciarme. Hoy mi voz es lo único que me pertenece". Su voz se ha callado para siempre, pero Virginia Giuffre se aseguró que el testimonio de lo que le hicieron siga resonando.