David Uclés anuncia que se retira temporalmente: "Me iré al extranjero"

David Uclés anuncia una retirada temporal. El autor de 'La ciudad de las luces muertas' y figura literaria del momento ha asegurado en el programa de la Cadena Ser 'En clave de Rhodes' que tiene pensado una retirada temporal de la vida pública que tendrá lugar a partir de julio.

Según ha explicado necesita parar porque siente que ha estado demasiado tiempo centrado en el trabajo tras el éxito de sus libros 'La península de las casas vacías' y 'La ciudad de las luces muertas'. Lo hará durante "un año y medio o dos" para recuperar el anonimato y la desconexión.

"En verano me voy a retirar; estaré un año y medio o dos sin hacer nada", ha señalado en una charla con James Rhodes celebrada en el Auditorio de Zaragoza. Eso sí, según ha defendido no se trata de un adiós, sino de un hasta luego. "Voy a volver con mucha energía", ha exclamado el ganador del 82º Premio Nadal de Novela (2026).

"Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando", ha continuado el jienense. Durante la conversación el escritor no concretó a qué país se retirará, aunque ha dejado caer que será en uno centroeuropeo (aunque no quiso decir cuál). Allí espera llevar una rutina tranquila: levantarse sin prisas, comer sin correr y, sobre todo, que nadie le pare por la calle.

"Me levantaré a la hora que yo quiera, tendré citas, comeré cosas que no sean en ruta, viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme si soy el de la boina, me voy a poner rubio, y así podré escribir olvidándome de mí mismo. Me voy a llamar Joseph, nadie va a saber que soy David, me voy a inventar una vida: mi madre era tonadillera pero murió, mi padre fontanero, te lo juro", ha señalado entre risas del público.

No es la primera vez que el español vive fuera. Ya ha pasado temporadas en varios países europeos, algo que, según cuenta, le ha ayudado a ver el mundo con otra perspectiva. Por eso ahora quiere ir un paso más allá y elegir un lugar donde ni siquiera entienda el idioma. Así que, si alguien se cruza con un tal Joseph por Europa, mejor no hacerle preguntas.