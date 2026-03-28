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David Uclés anuncia que se retira temporalmente: "Me iré al extranjero"
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David Uclés anuncia que se retira temporalmente: "Me iré al extranjero"

El artista ha dicho en el programa 'En clave de Rhodes' que planea desparecer durante cerca de dos años para recuperar el anonimato. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El escritor David Uclés.
El escritor David Uclés.Europa Press via Getty Images

David Uclés anuncia una retirada temporal. El autor de 'La ciudad de las luces muertas' y figura literaria del momento ha asegurado en el programa de la Cadena Ser  'En clave de Rhodes' que tiene pensado una retirada temporal de la vida pública que tendrá lugar a partir de julio. 

Según ha explicado necesita parar porque siente que ha estado demasiado tiempo centrado en el trabajo tras el éxito de sus libros 'La península de las casas vacías' y 'La ciudad de las luces muertas'. Lo hará durante "un año y medio o dos" para recuperar el anonimato y la desconexión.

"En verano me voy a retirar; estaré un año y medio o dos sin hacer nada", ha señalado en una charla con James Rhodes celebrada en el Auditorio de Zaragoza. Eso sí, según ha defendido no se trata de un adiós, sino de un hasta luego. "Voy a volver con mucha energía", ha exclamado el ganador del 82º Premio Nadal de Novela (2026).

"Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando", ha continuado el jienense. Durante la conversación el escritor no concretó a qué país se retirará, aunque ha dejado caer que será en uno centroeuropeo (aunque no quiso decir cuál). Allí espera llevar una rutina tranquila: levantarse sin prisas, comer sin correr y, sobre todo, que nadie le pare por la calle.

"Me levantaré a la hora que yo quiera, tendré citas, comeré cosas que no sean en ruta, viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme si soy el de la boina, me voy a poner rubio, y así podré escribir olvidándome de mí mismo. Me voy a llamar Joseph, nadie va a saber que soy David, me voy a inventar una vida: mi madre era tonadillera pero murió, mi padre fontanero, te lo juro", ha señalado entre risas del público.

No es la primera vez que el español vive fuera. Ya ha pasado temporadas en varios países europeos, algo que, según cuenta, le ha ayudado a ver el mundo con otra perspectiva. Por eso ahora quiere ir un paso más allá y elegir un lugar donde ni siquiera entienda el idioma. Así que, si alguien se cruza con un tal Joseph por Europa, mejor no hacerle preguntas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

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