El chef Robert Ruiz recuerda su primer trabajo en un restaurante con Estrella Michelín: "Fue Vietnam"

El chef Robert Ruiz, cofundador de LŌV Ferments, ha recordado su primera experiencia tras salir de la escuela de cocina en el podcast La Picaeta. A una temprana edad recaló en un restaurante con Estrella Michelín, donde ejerció como jefe de partida de carnes y pescados.

Su paso por este restaurante no fue lo que esperaba, pues él mismo reconoce que no tendría que haber estado allí. "Te enseñan a picar verdura, pero realmente producto y materia que se trabaja en estos restaurantes tampoco ves tanto", relata.

Robert Ruiz ha afirmado que aquel trabajo "fue durísimo" y que vivió "una de las peores experiencias de su vida". A este primer contacto con el mercado laboral en el sector hostelero se refiere como "Vietnam", en alusión a la guerra del país asiático en la que participó Estados Unidos.

El chef cuenta que vivió "cosas absolutamente denigrantes" en este restaurante con Estrella Michelín, cuyo nombre evita mencionar. "Estaba el chef principal, y luego el segundo, que estaba más en el día a día. Cada cual peor que el anterior", recuerda.

"Con más edad no hubiera aguantado"

"El segundo de cocina llamaba a los de prácticas por números. 'Venga, tú eres el uno, tú mañana eres el dos', y así. O sea, la despersonificación (sic) por completo", relata en La PIicaeta.

Al hilo de esto, cuenta que a él le llamaba Ferrán "porque había estado en la 'bullipedia' y estuvo durante siempre llamándome Ferrán". "Ya es esa mentalidad de despreciar a la gente", asegura.

"En este caso, yo estuve seis meses, y fui el que duró más en ese año. Pasaron seis personas por mi puesto. Y lo raro es que yo hubiera aguantado porque lo mismo si a mí me pilla con un poco más de edad y experiencia, yo allí no habría aguantado", explica Robert Ruiz.

Para el chef catalán, que entonces era muy joven, en aquel momento aquel trabajo era parte del proceso. "Tenías que aguantar por esto de que te curte y tal. Y bueno, sí, te curte y tal, pero con todo lo que te erosiona, pues no merece la pena realmente", sentencia.