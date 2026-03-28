Carmen Machi: "De manera tradicional y porque sí, la figura de los cuidados recae en una mujer, porque hay que limpiarle el culo a papá. Límpiaselo tú"

¿Cómo se reparten las tareas y los cuidados entre los hermanos cuando los padres empiezan a envejecer? Ese es uno de los dilemas que plantea 53 domingos, la nueva película de Cesc Gay protagonizada por Javier Gutiérrez, Carmen Machi, Javier Cámara y Alexandra Jiménez.

La cinta arranca con los tres hermanos intentando cuadrar una reunión para hablar de los problemas de salud del padre y cómo buscan aplazarla mientras Carol —Alexandra Jiménez—, la pareja de uno de los hermanos, trata de animarlos para que arreglen sus diferencias.

En plena promoción, entrevistamos a Javier Gutiérrez y Carmen Machi, que interpretan a dos de los hermanos y que reciben a El HuffPost para hablar de cuidados, roles en las relaciones familiares o del valor de la comedia.

¿Cómo trabajasteis las dinámicas entre vosotros para tejer la relación entre los hermanos?

Javier Gutiérrez: Desde los primeros ensayos me sentí muy a gusto, disfrutamos mucho. Es cierto que una vez que pisas el set puede pasar cualquier cosa, pero yo por lo menos salí con una idea más clara de lo que quería Cesc. Como tiene mucho que ver con el teatro, esta película se hereda de un texto teatral que él ya había subido al escenario, lo tenía muy claro. Para mí fue muy gozoso pero teníamos que estar muy alerta de que la continuidad fuese la justa en cada momento. Si acabamos esa jornada en comedia y tocaba al día siguiente drama o al revés había que estar muy ojo avizor para que no desentonara luego en el montaje.

"Es una función de teatro, estábamos encerrados en una única localización quitando puntualmente los exteriores, y eso tenía una dificultad porque puede aburrirte, pero no. La habilidad de Cesc hizo que aquello tuviera mucho gancho y lo disfrutamos mucho" Carmen Machi

Carmen Machi: Ha sido un viaje magnífico con amigos, con un director en mi casa que era la primera vez que trabajaba con él, que ya es un amigo. Ha habido un nivel de juego altísimo, nos lo hemos pasado muy bien. Él es un director que tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere, te lo transmite maravillosamente y es muy exigente, y a mí eso me pone.

Ha habido un ambiente tan fácil, tan fluido de todo el equipo en general. Como dice Javi, es una función de teatro, estábamos encerrados en una única localización quitando puntualmente los exteriores, y eso tenía una dificultad porque puede aburrirte, pero no. La habilidad de Cesc hizo que aquello tuviera mucho movimiento, mucho gancho y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Fue gozoso. Nosotros nos conocemos bastante los actores, somos muy colegas y tenemos relación aparte, nos miramos y nos conocemos. El problema son los ataques de risa, a mí me dan muchos ataques siempre. Me hace todo gracia. El ambiente fue formidable y daba gusto ir a rodar.

Javier Gutiérrez, en una escena de '53 domingos' MANU SEVILLANO/NETFLIX

Comentas, Carmen, que ha habido mucho juego y la película empieza con esos conflictos, pero al final es todo un viaje emocional con el envejecimiento de los padres con el que mucha gente se puede sentir identificado, ¿no?

Carmen Machi: Es que está a la orden del día. Depende de qué generación lo vea les puede parecer más lejanos, la gente joven no lo pillará tan de cerca o puede pensar ‘ah, eso son los líos que se traen mis padres’. Hay algo que es muy reconocible. Es una situación en la que no se pasa bien, no es agradable, es un problema. Es un tema muy importante que llega en un momento de la vida y hay quien lo toma con más normalidad y hay para quien se convierte en un conflicto tremendo, incluso se rompen las relaciones con los hermanos muchas veces. Es peliagudo.

Lo bueno es que lo puedas ver a través de la comedia o del humor, que tampoco es que esté provocado el humor, pero claramente las situaciones lo tienen, pues que te puedas ver reflejado. Cuando el cine sirve para algo, que en general siempre sirve o debería, está muy bien verte retratado a ti o a algo que te resulta cercano.

"Qué hacemos ahora con nuestros mayores que han cuidado de nosotros, pero cómo se cuida a una persona cuando nosotros no tenemos tiempo, ganas, dinero, espacio... Al final de la película queda una pregunta que yo creo que para el espectador resulta muy interesante" Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez: No solo se van a divertir, sino lo que decía Carmen, va a generar una reflexión si no profunda, por lo menos verse reflejados ahí. En las relaciones familiares de hermanos y paternofiliales. Decir, qué hacemos ahora con nuestros mayores que han cuidado de nosotros, pero cómo se cuida a una persona cuando nosotros no tenemos tiempo, ganas, dinero, espacio... Al final de la película queda una pregunta que yo creo que para el espectador resulta muy interesante.

A veces no se quiere afrontar ese proceso de envejecimiento y se buscan otros pequeños problemas para intentar taparlo, ¿no?

Carmen Machi: Totalmente. Es que siempre es una conversación difícil de tener con tu familia.

Javier Gutiérrez: Que se aplaza.

Carmen Machi: Se aplaza, es tan acertado. Porque aunque está ahí, a simple vista parece que está en la primera capa...

Javier Gutiérrez: Es el elefante en la habitación.

Carmen Machi: Total. Está todo el mundo esperando a que lo resuelva el otro, no das soluciones, se cambia de tema, se habla de anchoas, del gato, de cualquier cosa... Menos del problema real. Y cuando se habla del problema es demasiado tarde.

En un momento de la película tu personaje, Carmen, se harta de que sus hermanos la traten de histérica y de que ella tenga que asumir todos los cuidados de su padre, en los que ellos ni siquiera reparan, ¿creéis que es importante que se plasme en pantalla que las mujeres son las que han asumido tradicionalmente el rol de los cuidados?

Carmen Machi: Absolutamente. Y mira que esta es una mujer que no es un ama de casa, casi que pertenecería a otra generación. Es una mujer que además de tener su casa, a su marido que tiene la relación que tiene. Es una persona que tiene una posición a nivel laboral muy importante, que es muy capacitada y, de pronto, sigue siendo la persona que tiene que cargar. Ellos no se han enterado en la vida. ¿Que ella le corta las uñas de los pies?

Javier Gutiérrez: Que alguien tiene que hacerlo...

Carmen Machi: Alguien tiene que hacerlo y quién creéis que lo hace. Y cuando dice quién creéis que lo hace, vamos, no repara nadie. Se dice ‘busca a alguien que te ayude’. No, no va por ahí. Es una figura que de manera tradicional y porque sí la tiene que hacer una mujer, porque hay que limpiarle el culo a papá. Límpiaselo tú. No, que lo limpie una mujer.

"De manera tradicional y porque sí, la figura de los cuidados recae en una mujer, porque hay que limpiarle el culo a papá. Límpiaselo tú. No, que lo limpie una mujer" Carmen Machi

También la carga psicológica, ¿no?

Javier Gutiérrez: Por fortuna y voy a romper una lanza, creo que eso está cambiando. Tenemos que resetear. Venimos de una educación heredada de muchísimos años donde ha imperado y sigue imperando, por desgracia, el machismo y aquí, de una forma muy hábil, Cesc coloca dos personajes en las antípodas ideológicamente, pero los dos piensan que es la mujer la que se tiene que ocupar de papá porque ha sido siempre así y parece que se tiene que perpetuar ese sistema.

Además los personajes no son los clásicos estereotipos.

Carmen Machi: Claro. Cada uno tiene su vida y eso es lo que único que te une como hermanos. Evidentemente cuando esta figura desaparezca qué ocurre con esa familia. ¿Dejan de ser hermanos? Bueno han dejado de ser hermanos hace mucho, porque si lo piensas bien no conviven, no llaman, no pasan vacaciones juntos, esos no se ven ni nada.

Javier Gutiérrez: Y lo dice nuestra cuñada, cuando se juntan saltas chispas. Ella disfruta mucho de los dardos y los misiles que se lanzan entre ellos con lo cual el espectador intuye rápidamente que ni es fácil ni es buena esa relación.

Carmen Machi, en una escena de '53 domingos' MANOLO PAVÓN/NETFLIX

La película arranca como una comedia pura pero al final da un golpe emocional al espectador, ¿creéis que a veces la comedia está infravalorada cuando la realidad es que puede contar cosas igual de relevantes que un drama?

Carmen Machi: Sí, es el tema de siempre, que nosotros hablamos y defendemos. La comedia es una maravilla. No todo tiene que ser comedia, pero cuando entra el humor, porque la vida es así... Nosotros somos grandes defensores de la comedia porque es un género bastante complejo, tener que contar las cosas de manera seria y que puedas hacerlo a través de la risa, cuidado. Es un cometido que no todo el mundo está capacitado para hacer y por eso lo tenemos que hacer los actores. Requiere de muchas cosas, primero de un gran guion, que a través del humor estés contando y dando hachazos.

Parece ser que se digiere mejor todo a través de la comedia, y como se digiere mejor se da menos valor, en vez de ser al contrario. Porque da la sensación de que ha sido más fácil hacerlo. Como espectador dices ‘como me estoy partiendo de risa aquí esto no les ha debido costar nada, se lo han tenido que pasar...’. No, precisamente tu nivel de escucha está en otro sitio. La comedia es raro que se haga sola, es más en compañía. El drama lo puedes disfrazar de muchas cosas, pero contar esto desde un drama no tendría la misma eficacia. Estamos hablando de una cosa real que acaba de una manera dramática. Algo que ocurre y los vemos desde fuera y ‘anda que vaya tela’.

"Parece que la comedia solo está emparentada con el divertimento. Y muchas veces lleva emparejada una crítica social. Es algo muy serio, muy difícil y no ocupa el lugar que debería" Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez: Parece que la comedia solo está emparentada con el divertimento. Y muchas veces lleva emparejada una crítica social. Me pongo a pensar ahora y desde El apartamento a Bienvenido Mr. Marshall. Tú colocas un ranking de diez mejores películas, te aseguro que la mitad o más de la mitad son comedias. Billy Wilder es dios para muchos directores. La comedia es algo muy serio, muy difícil y no ocupa el lugar que debería.