La principal rival de Carolina Marín le dedica una despedida digna de un oro olímpico

Carolina Marín anunció este jueves su retirada de las pistas de bádminton dejando un hueco imposible de rellenar tanto dentro de la disciplina como en el deporte español a nivel general. Las reacciones y los mensajes de agradecimiento rápidamente llenaron las redes sociales agradeciendo a la onubense el legado que había dejado.

Los mensajes de cariño también le llegaron por parte de algunas de sus rivales más duras, como el de la india Pusarla Sindhu, a la que derrotó en la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La asiática le ha dedicado un emocionante tuit repasando su trayectoria, su rivalidad y todo lo que ha hecho por el bádminton.

"Algunos rivales se convierten en parte de tu trayectoria para siempre. Carolina fue uno de ellas. Jugamos la una contra la otra por primera vez cuando teníamos 15 o 16 años en las Maldivas, y desde entonces hemos compartido muchísimas batallas", comenzó diciendo la también ganadora del oro olímpico en Tokio 2020.

Sindhu la ha calificado como "un auténtico incordio en la cancha" y ha enumerado algunas de las cosas que hacía ella antes de elogiarla: "Los gritos constantes, la intensidad, las pequeñas artimañas... cualquiera podía sacarte de quicio. Pero tu habilidad, velocidad y espíritu de lucha eran insuperables".

"La gente recuerda los grandes partidos e incluso la fea discusión que tuvimos en el tercer set por la elección del volante. Reconozco que ese día estaba completamente furiosa, pero unos meses después nos sentamos a tomar un café en Madrid, charlando y riendo, y en ese momento no hubo más que respeto", ha asegurado.

"El bádminton te echará de menos. Y yo también"

Sindhu ha señalado que "esa es la Carolina que siempre recordaré". "Siempre estaré agradecida por la increíble compañerismo que forjó nuestra generación. Hicimos del bádminton individual femenino un lugar muy especial para competir, y sinceramente no sé si el bádminton ha visto algo así antes o si volverá a ocurrir", ha sentenciado.

Finalmente, la campeona le ha dado unas últimas gracias y le ha deseado un feliz retiro: "Gracias por cada batalla, cada lección y, sobre todo, por la amistad. Te deseo una jubilación muy feliz, Carolina. El bádminton te echará de menos. Y yo también".