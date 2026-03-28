Un ingeniero construye un coche para su pez dorado y consigue un récord Guinness: "¿Cómo le explico que tiene un título mundial?

Una pareja muy singular está acaparando titulares en los medios de comunicación. Según la página web oficial de los récods Guinness, consultada por el diario alemán Focus, el ingeniero holandés Thomas de Wolf ha desarrollado un vehículo especial para su pez dorado. Lo más destacado de todo es que es el propio animal marino es el que dirige el vehículo a través de sus movimientos en el agua. "Un récord mundial único".

Tal y como reza la publicación, dentro del vehículo hay un pequeño depósito que contiene unos sensores que detectan cada movimiento del pez y lo transmiten directamente a las ruedas. Se podría decir, de este modo, que es el propio pez el que conduce el coche.

Para presentar el vehículo especial al público, el ingeniero apareció en el programa de televisión italiano El Show de los Récords. Durante la emisión, el pez dorado pudo recorrer más de doce metros en tan solo un minuto. El medio de comunicación asegura que una distancia menor habría servido igualmente como récord mundial.

Un pez conductor, premio Guinness

Durante la emisión del programa televisivo, los pasos del automóvil se midieron con exhaustivo rigor. La distancia recorrida se calculó mediante marcadores de colores en las ruedas del vehículo. Según la información consultada en el medio de comunicación, con cada giro de estas ruedas, se podía registrar con exactitud la distancia recorrida. Incluso los trayectos en sentido contrario se incluyeron en el cálculo, lo que permitió determinar con exactitud la distancia total recorrida.

"¿Cómo le voy a explicar a Blub (nombre del pez) que tiene un récord mundial?", bromeó de Wolf tras hacerse con el récord Guinness, claramente emocionado, en unas declaraciones recogidas por el diario alemán.

Otros récords

El medio de comunicación recoge otros casos curiosos que han acabado con el premio Guinness entre manos: