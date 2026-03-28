Un ingeniero construye un coche para su pez dorado y consigue un récord Guinness: "¿Cómo le explico que tiene un título mundial?
Una pareja muy singular ha llamado la atención de muchos.
Una pareja muy singular está acaparando titulares en los medios de comunicación. Según la página web oficial de los récods Guinness, consultada por el diario alemán Focus, el ingeniero holandés Thomas de Wolf ha desarrollado un vehículo especial para su pez dorado. Lo más destacado de todo es que es el propio animal marino es el que dirige el vehículo a través de sus movimientos en el agua. "Un récord mundial único".
Tal y como reza la publicación, dentro del vehículo hay un pequeño depósito que contiene unos sensores que detectan cada movimiento del pez y lo transmiten directamente a las ruedas. Se podría decir, de este modo, que es el propio pez el que conduce el coche.
Para presentar el vehículo especial al público, el ingeniero apareció en el programa de televisión italiano El Show de los Récords. Durante la emisión, el pez dorado pudo recorrer más de doce metros en tan solo un minuto. El medio de comunicación asegura que una distancia menor habría servido igualmente como récord mundial.
Un pez conductor, premio Guinness
Durante la emisión del programa televisivo, los pasos del automóvil se midieron con exhaustivo rigor. La distancia recorrida se calculó mediante marcadores de colores en las ruedas del vehículo. Según la información consultada en el medio de comunicación, con cada giro de estas ruedas, se podía registrar con exactitud la distancia recorrida. Incluso los trayectos en sentido contrario se incluyeron en el cálculo, lo que permitió determinar con exactitud la distancia total recorrida.
"¿Cómo le voy a explicar a Blub (nombre del pez) que tiene un récord mundial?", bromeó de Wolf tras hacerse con el récord Guinness, claramente emocionado, en unas declaraciones recogidas por el diario alemán.
Otros récords
El medio de comunicación recoge otros casos curiosos que han acabado con el premio Guinness entre manos:
- La pelota más grande hecha de pelo de perro. Se consiguió en Texas (EEUU) y pesó 91 kilogramos con pelo de más de 8.000 canes. Un equipo de veterinarios supervisó todo el proceso para que se garantizara el bienestar animal.
- La mayor colección de patitos de goma. Charlie Lee ostenta el récord Guinness, con 5.361 ejemplares. Los colecciona desde 1996.
- Correr a zancadas y brazos. Kenichi Ito estableció este récord mundial en 2015, al recorrer 100 metros a zancadas y manos en tan solo 15,71 segundos.
- La ganadora más joven del premio Nobel de la Paz. Fue en 2014, Malala Yousafzai, gano el galardón sueco después de ser tiroteada por los talibanes en 2012 por defender la educación femenina en Pakistán.