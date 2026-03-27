Ni torrijas ni pestiños: en Mercadona se está agotando este postre especial de Semana Santa

Mercadona suele tener productos muy suculentos en sus lineales. No es de extrañar que los clientes más golosos estén siempre a la espera de conocer las novedades de cada semana.

Además, en épocas como la Navidad o la Semana Santa cobra especial importancia la cultura gastronómica, ya que hay platos típicos de esta época que siempre apetece comer. El caso más habitual suele ser el de las torrijas, pero también hay otros dulces que muchos quieren probar.

Es el caso de los huevos de pascua, una tradición especialmente arraigada en algunas zonas de España como Cataluña o la Comunidad Valenciana, pero que puedes encontrar en todos los supermercados.

La cadena de Juan Roig es consciente de ello y ha sacado a la venta algunos productos especiales para esta Semana Santa. Ya los puedes adquirir en cualquier Mercadona, y tienes varias opciones a tu disposición. Pero date prisa, porque en algunas tiendas empieza ya a agotarse y quizás no se reponga al mismo ritmo.

Así son los huevos de Pascua de Mercadona

Los huevos de Pascua de Mercadona están siendo todo un éxito. Y no es algo que cause sorpresa, entre otras cosas debido a su precio económico: 4,20 euros por un huevo de chocolate que incluye una sorpresa en su interior.

Estos son los huevos de Pascua que vende Mercadona:

Huevo disquitos: contiene una combinación de chocolate blanco y chocolate con leche. Y además, como sorpresa, tiene disquitos de diferentes colores en su interior.

contiene una combinación de chocolate blanco y chocolate con leche. Y además, como sorpresa, tiene disquitos de diferentes colores en su interior. Mini huevos rellenos: vienen en una bolsa de 150 gramos con dos tipos de huevos rellenos, el primero de chocolate con leche relleno de cereales crujientes, y el segundo también de chocolate con leche, pero relleno con crema de avellana. "Una combinación perfecta de sabores en un mismo paquete que siempre triunfa", según describe Mercadona.

La cadena de supermercados valenciana también está vendiendo un surtido de chocolate que incluye huevos pequeños de chocolate con leche. Se vende en envases de 200 gramos y está pensado para compartir con familiares y amigos.

Otra novedad para esta Semana Santa son las piruletas de chocolate con diferentes diseños, además de las barritas con sabor a galletas. Todo ello lo puedes encontrar en los estantes de Mercadona desde comienzos del mes de marzo y hasta que finalicen las fiestas.