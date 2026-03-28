Una de las grandes rivales de Carolina Marín publica estas dos frases tras enterarse de su retirada

La retirada de una de las grandes leyendas del deporte español, Carolina Marín, sigue generando reacciones. Su adiós deja al bádminton mundial huérfano, a pocos días de que arranque el Campeonato de Europa de Huelva.

La onubense sorprendió a todos este jueves al anunciar en un comunicado que ponía fin a su exitosa carrera deportiva a los 32 años. "Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa", detalló en un vídeo.

"Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello", contó.

Carolina Marín señaló que lo dijo "muchas veces y soy consecuente con mi decisión". "Quería que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo", defendió.

La histórica deportista española se acordó de los suyos y explicó que este viaje "no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi familia ni sin mi equipo". "Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y por apoyarme en los momentos más duros", reconoció.

Un adiós que genera muchas reacciones

Tal ha sido el impacto que Carolina Marín ha dejado en el bádminton, que muchas de sus grandes rivales no han dudado en dedicarle algunas palabras de reconocimiento por una carrera para el recuerdo.

Una de las reacciones más llamativas ha sido la de una de sus grandes rivales, la taiwanesa Tai Tzu-Ying. A sus 31 años, se ha visto las caras con la onubense en hasta 24 ocasiones, que se dice pronto.

Pero la rivalidad es tal alta como el respeto que se tienen. La taiwanesa no ha dudado en reaccionar con dos frases al adiós de Carolina Marín desde su cuenta en Instagram: "¡Te deseo todo lo mejor! ¡Feliz jubilación!".

No ha sido la única. En la red social X, otra de sus rivales, la jugadora india de bádminton Pusarla Venkata Sindhu, publicó un mensaje que ha sido muy aplaudido en España en las últimas horas.

"Algunas rivales se convierten en parte de tu trayectoria para siempre. Carolina fue una de ellas. Nos enfrentamos por primera vez cuando teníamos 15 o 16 años en las Maldivas, y desde entonces compartimos innumerables batallas", explicó.

"Sinceramente, también eras un auténtico incordio en la cancha. Los gritos constantes, la intensidad, las pequeñas artimañas... cualquiera podía sacarte de quicio. Pero tu habilidad, velocidad y espíritu de lucha eran insuperables", añadió.