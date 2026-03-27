En el extranjero alucinan con lo que está haciendo Lidl en España: "¿Los españoles han perdido el rumbo?"

La cadena de supermercados Lidl de España ha provocado revuelo a nivel mundial gracias a los últimos mensajes que ha publicado en las redes sociales para publicitar alguno de sus productos.

La compañía lleva años ya destacando por su forma desenfadada y tremendamente original con la que sube contenido a sus plataformas. Los juegos de palabras ingeniosos son marca de la casa.

Pero en los últimos días, Lidl ha dado un paso más allá y ha provocado que sus mensajes resuenen hasta en el extranjero después de que para anunciar un bote garbanzos XXL de 530 gramos a un precio rebajado de 0,85 céntimos haya hecho un juego de palabras con la película Fast & Furious.

Una broma con mucho público objetivo

La broma era "Fart and furius", para los que no dominen del todo la lengua de William Shakespeare, "fart" básicamente es tirarse pedos, que es lo que supuestamente ocurrirá si te tomas este bote gigante de garbanzos.

Siguiendo esa misma línea, para anunciar una mochila de montaña han subido una imagen con el lema: "Hannah montaña". Hace un juego de palabras, obviamente, con el nombre de la famosa serie que marcó a toda una generación.

Tras ello, cuentas de X (antiguo Twitter) de otros países con decenas de miles de seguidores se han hecho eco de esa creatividad. "Disculpen, pero en Lidl España nos están sirviendo caviar", dice un usuario.

"¿Qué demonios le pasa a España?"

"¿Qué demonios le pasa a España?", se pregunta otra persona. "Esta publicación me ha dejado perturbado", insiste otro más." Están sucediendo cosas increíbles en mi página 'para ti", bromea otro. "¿Los españoles han perdido el rumbo?", pregunta otro más.

Estos son otros comentarios que la ocurrencia de Lidl ha provocado en el extranjero: