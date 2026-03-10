Lo que dice Cillian Murphy sobre Rosalía tras escucharla en directo sienta precedente: si lo dice alguien como él, es serio

Si hay alguien que dice las cosas muy en serio, ese es Cillian Murphy. El actor irlandés, ganador del Oscar al Mejor Actor por su papel de J. Robert Oppenheimer en la película Oppenheimer, siempre se ha caracterizado por ser ferozmente privado y muy sencillo fuera de las cámaras.

Siempre se ha mostrado afín a evitar el brillo que da Hollywood a sus apuestas. De hecho, ni le gustan las alfombras rojas ni las entrevistas promocionales de las películas o series. Aunque en general las ha considerado un "trabajo necesario", poco tienen que ver con lo que es el arte de actuar.

Es muy sencillo notar incomodidad cuando realiza una entrevista y es algo que no ha tenido objeción de decirlo. Por eso ha resultado sorprendente la emoción con la que ha hablado de Rosalía tras verla actuar en los Premios Brit, donde recibió el galardón a Mejor Artista Internacional.

La nueva obsesión de Tommy Shelby

En una entrevista radiofónica en la BBC, el queridísimo Murphy, conocido principalmente por su histórico papel de Thomas Shelby en Peaky Blinders, que precisamente estrena una nueva película en Netflix, ha confesado su obsesión con Rosalía y Björk, ganadora de Eurovisión, tras escucharles en directo.

"Vi a Rosalía y Björk en los BRIT y fue una actuación tan increíblemente épica que no he parado de escuchar su música últimamente", ha declarado el actor.

Rosalía, un icono internacional

Si hablamos de la actualidad, Rosalía es, sin duda, una de las artistas españolas más populares internacionalmente. No solo son los números quienes hablan. Prueba de ello fue este premio en los Brit, en los que la catalana dejaba un mensaje a Liam Gallagher, de Oasis, quien dijo en una entrevista en RTVE "qué era Rosalía".

"¿Rosalía? ¿Quién? ¿Qué es eso?", pronunció. En la gala, Rosalía simple dijo: "Liam Gallagher, tú puedes no conocerme, pero yo te conozco. ¡Sunshiiiiine!".