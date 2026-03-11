Así se han disparado las búsquedas de "Pedro Sánchez" en Google tras el "No a la guerra" contra Donald Trump

El interés por Pedro Sánchez ha crecido en todo el mundo.

El "No a la guerra" de Pedro Sánchez se ha viralizado en gran parte del mundo. La polémica que le ha enfrentado a Donald Trump ha sido publicada por medios internacionales, como es el caso de Bloomberg, y un video del presidente español en la OTAN ha sumado 2 millones de reproducciones en X.

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel acapara las portadas de los medios internacionales, y aunque gran parte de la información se centra en los bombardeos o en la situación del estrecho de Ormuz, también hay hueco para la posición de España en el conflicto.

Una de las maneras más fiables de conocer la expectación generada es revisar los datos de búsquedas de Google. Utilizando Google Trends y filtrando por diferentes países, es posible observar que los usuarios han estado verdaderamente interesados por la figura de Pedro Sánchez en los últimos días.

Y esto no sólo sucede en Estados Unidos. En países de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Italia, las búsquedas de Google en referencia a Pedro Sánchez también han experimentado un incremento. En todos los casos el pico de búsqueda se registró el 4 de marzo, cuando Pedro Sánchez pronunció el "No a la guerra".

Así ha crecido el interés por Pedro Sánchez en Estados Unidos

El caso más curioso es el de Estados Unidos, ya que la negativa a participar en la guerra ha enfrentado a Pedro Sánchez directamente con Donald Trump.

Para obtener una visión clara de los datos, merece la pena revisar las búsquedas que se han hecho a lo largo del último mes. El término utilizado en Google Trends es "Pedro Sánchez":

Búsquedas de "Pedro Sánchez" en EEUU Google trends

Ya en las primeras semanas del año se aprecia un aumento del interés por Pedro Sánchez en Estados Unidos. Los usuarios buscaban en Google al presidente español, coincidiendo, por ejemplo, con la intervención en Venezuela.

Pero sin duda el momento álgido se produjo entre el 3 y el 5 de mazo (el pico que destaca en la imagen), precisamente cuando Sánchez se posicionó en contra de la guerra y Trump amenazó a España con un embargo comercial.

Hay otros términos de búsqueda que también crecieron esos días. Un ejemplo claro es "prime minister Pedro Sánchez", que fue consultados por los estadounidenses en Google aquellos días:

Búsquedas de "prime minister Pedro Sánchez" en Estados Unidos Google trends

Resulta obvio, por lo tanto, que la tensión entre España y Estados Unidos no ha pasado desapercibida por los ciudadanos norteamericanos.

En Europa también se interesan por Pedro Sánchez

Los ciudadanos europeos han estado especialmente atentos a la postura de España respecto a la guerra de Irán. La curva de búsquedas de Pedro Sánchez es muy similar a la de Estados Unidos. Así lo consultaron en Google los usuarios franceses en la misma fecha:

Búsquedas de "Pedro Sánchez" en Francia google trends

En este caso también hubo un aumento puntual del término "premier ministre espagnol", pero en menor medida.

En Alemania los datos son prácticamente idénticos, tal y como registra Google Trends, aunque con algún repunte en los días siguientes al "No a la guerra":

Búsquedas de "Pedro Sánchez" en Alemania google trends

Términos como "Pedro Sánchez Trump" o "Spanien" también han sido consultados en Google por los alemanes.

En Italia las búsquedas tampoco difieren:

Búsquedas de "Pedro Sánchez" en Italia google trends

Los usuarios italianos también han buscado "Pedro Sánchez Trump" o "Pedro Sánchez hoy", una muestra de que están pendientes de la posición de España en la guerra de Irán.

En el resto de países europeos consultados, como Bélgica, Portugal o Austria, los datos son coincidentes.