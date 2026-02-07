En Reino Unido hablan de Rosalía en unos términos que muy pocos han usado en España hasta la fecha
'The Mirror' ha dicho algo de la artista catalana que va a dar bastante que hablar.
El diario británico The Mirror se ha hecho eco de la noticia que ha ocupado numerosos titulares en Reino Unido sobre la actuación de la artista española Rosalía en los Brit Awards 2026 y no ha dudado en hablar de su trabajo en unos términos bastante sorprendentes.
"Los Premios BRIT 2026 verán a una gran estrella subirse al escenario por primera vez. La estrella de la música española Rosalía actuará en la gala de este año en Mánchester, lo que marca su debut en la ceremonia", ha asegurado el citado medio.
Tras ello, no ha dudado en destacar algo del trabajo de la artista española. De hecho, dicen de ella algo que muy pocos habían nombrado hasta la fecha en España sobre la figura que es en nuestro país.
- "La artista ha sido nominada a Artista Internacional del Año tras consolidarse como la mayor estrella de España".
- "Redefine el pop global mediante su audaz fusión de géneros y su deseo de traspasar los límites de la experimentación".
Un álbum que "rompió el récord de todos los tiempos"
Respecto a su último álbum, Lux, desde The Mirror han asegurado que "rompió el récord de todos los tiempos del álbum más reproducido en un solo día por una artista femenina de habla hispana".
"Es el álbum con mayor éxito de una artista femenina española en la historia de las listas oficiales y el álbum con mayor éxito de un artista español desde Enrique Iglesias en 2008", ha añadido.
El citado medio británico considera la participación de Rosalía en los BRIT Awards 2026 como "una especie de precalentamiento para su gira mundial Lux Tour 2026". "Está previsto que actúe en 15 países como parte de una extensa gira de 57 espectáculos en estadios", ha razonado.
Una gala en la que, según ha informado The Mirror, será homenajeado Noel Gallagher, recibiendo el premio al Compositor del Año. La presidenta del Comité de los Premios BRIT 2026 y copresidenta de RCA Records en Sony Music UK, Stacey Tang, explicó que "Noel ha creado canciones que se han convertido en parte de nuestra historia colectiva".
La gira de Rosalía por todo el mundo
Estas son todas las fechas del Rosalía: Lux Tour de 2026:
- 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
- 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
- 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
- 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
- 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
- 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico