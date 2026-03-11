La Agencia Internacional de la Energía aprueba la mayor liberación de barriles de petróleo de su reserva en la historia, con 400 millones

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha aprobado "por unanimidad" la mayor liberación de sus reservas estratégicas de petróleo de su historia, con 400 millones de barriles.

La medida decidida este miércoles busca responder de urgencia al crecimiento disparado del precio desde el comienzo de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto clave para el transporte de cerca de un 20% del petróleo mundial.

El movimiento dado a conocer por la AIE no tiene parangón en la historia de esta entidad creada en 1974, algo que ha destacado el mismo director ejecutivo, Fatih Birol, tras una reunión de urgencia.

La cifra de 400 millones de barriles supone más del doble de los 182 millones que decidió poner en el mercado la AIE al comienzo de la guerra en Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia, que también dejaron muy tocado al mercado del petróleo, antes de una posterior nueva intervención.

Antes de dar el visto bueno, la agencia había adelantado su predisposición a movilizar buena parte de sus reservas, que actualmente alcanzan los 1.200 millones de barriles en forma de reservas públicas de emergencia, sumados todos los miembros de la AIE. A esta cifra se le suman otros 600 millones de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.

La AIE y su historia en la 'guerra' del petróleo

En la actualidad, la Agencia Internacional de la Energía está compuesta por 32 países, entre los que se encuentran la práctica totalidad de los europeos —incluida España, así como EEUU, Japón, Corea del Sur y México. Por contra, miembros clave como India, Brasil o Egipto están en proceso de adhesión o colaboración con el núcleo de la AIE.

La intervención de este marzo de 2026 supone la sexta de su largo medio siglo de existencia. Desde su fundación en noviembre de 1974 a raíz de la crisis del petróleo por la guerra del Yom Kippur, la AIE liberó crudo en 1991 por la Guerra del Golfo, en 2005 por los efectos de los huracanes 'Katrina' y 'Rita', en 2011 por la crisis en Libia, y en 2022 por partida doble tras la invasión rusa de Ucrania.