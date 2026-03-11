La Agencia Internacional de la Energía aprueba la mayor liberación de barriles de petróleo de su reserva en la historia, con 400 millones

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El objetivo es reducir de urgencia los precios del crudo, disparados desde el comienzo de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Ilustración de una bomba de petróleo en un yacimiento.
Ilustración de una bomba de petróleo en un yacimiento.Getty Images/iStockphoto

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha aprobado "por unanimidad" la mayor liberación de sus reservas estratégicas de petróleo de su historia, con 400 millones de barriles. 

La medida decidida este miércoles busca responder de urgencia al crecimiento disparado del precio desde el comienzo de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto clave para el transporte de cerca de un 20% del petróleo mundial.

El movimiento dado a conocer por la AIE no tiene parangón en la historia de esta entidad creada en 1974, algo que ha destacado el mismo director ejecutivo, Fatih Birol, tras una reunión de urgencia.

La cifra de 400 millones de barriles supone más del doble de los 182 millones que decidió poner en el mercado la AIE al comienzo de la guerra en Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia, que también dejaron muy tocado al mercado del petróleo, antes de una posterior nueva intervención.

Antes de dar el visto bueno, la agencia había adelantado su predisposición a movilizar buena parte de sus reservas, que actualmente alcanzan los 1.200 millones de barriles en forma de reservas públicas de emergencia, sumados todos los miembros de la AIE. A esta cifra se le suman otros 600 millones de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.

La AIE y su historia en la 'guerra' del petróleo

En la actualidad, la Agencia Internacional de la Energía está compuesta por 32 países, entre los que se encuentran la práctica totalidad de los europeos —incluida España, así como EEUU, Japón, Corea del Sur y México. Por contra, miembros clave como India, Brasil o Egipto están en proceso de adhesión o colaboración con el núcleo de la AIE.

La intervención de este marzo de 2026 supone la sexta de su largo medio siglo de existencia. Desde su fundación en noviembre de 1974 a raíz de la crisis del petróleo por la guerra del Yom Kippur, la AIE liberó crudo en 1991 por la Guerra del Golfo, en 2005 por los efectos de los huracanes 'Katrina' y 'Rita', en 2011 por la crisis en Libia, y en 2022 por partida doble tras la invasión rusa de Ucrania.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

