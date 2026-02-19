El sarampión ya circula de forma comunitaria en la Comunidad de Madrid

El pasado 27 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiraba el estado de "país libre de Sarampión" a países como España, Reino Unido o Austria, después de que se restableciera la transmisión endémica del virus y que aumentasen las infecciones dentro del continente europeo.

El Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV) pidió entonces a los países que aumentasen las tasas de vacunación a la población, especialmente a los más vulnerables como los niños.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad informó que revisará la estrategia nacional para recuperar la certificación que acredite que la transmisión de sarampión es mínima en el país.

Sin embargo, el aumento de las infecciones por el virus también ha llegado a España a zonas como la Comunidad de Madrid, donde este jueves se ha conocido último Informe Epidemiológico Semanal de la Dirección General de Salud Pública y donde se ha podido ver que en la séptima semana del año ya hay una circulación comunitaria del virus en la región.

El mencionado informe recalca que en la mayoría de los casos "no existe antecedente de viaje fuera de la región", por lo que se refuerza la "hipótesis de transmisión local". Según este informe, en estas primeras semanas de 2026 ya se han superado los casos de todo 2025 con 24 casos diagnosticados.

Principalmente adultos afectados y con más de la mitad sin vacunación previa

El perfil de los 24 infectados en la Comunidad de Madrid en estas siete primeras semanas del año es principalmente adulto: tres de los casos corresponden a mujeres y 11 a varones, siendo dos tercios de los afectados (16 personas) entre 25 y 55 años, y cuatro de ellos mayores de 49 años.

Solo ha habido tres casos pediátricos: dos niñas, de 10 meses y 12 años, y un niño de 9 años, respectivamente. Con respecto a la gravedad, solo seis de los infectados han requerido ingreso hospitalario por afección respiratoria derivada del virus.

A pesar de que la transmisión ha sido local, el 45,8% de los afectados son originarios de otros países. corresponde a personas originarias de otros países residentes en la Comunidad de Madrid desde hace años.

La pauta de vacunación, fundamental y principal herramienta de prevención frente al Sarampión, no estaba completa en más del 80%. De ellos, en un 66,6% era inexistente. De entre los que habían sido vacunados, una persona había recibido una única dosis de vacuna triple vírica hace 11 años y cuatro contaban con dos dosis. De estos últimos, tres habían recibido estas dosis entre 19 y 25 años antes.

Cuáles son las medidas de prevención ante el Sarampión

Según una nota publicada por el ministerio de Sanidad en 2025, las principales medidas de prevención son las siguientes: