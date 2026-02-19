Zapatero comparecerá en el Senado el próximo 2 de marzo en la comisión del 'caso Koldo'

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha cumplido con lo que ya advirtió el pasado mes de diciembre. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá en la Cámara Alta el próximo 2 de marzo ante la comisión de investigación del denominado 'caso Koldo'.

Los populares justifican su citación en las supuestas "irregularidades" relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, así como en las relaciones que Zapatero ha mantenido en los últimos años con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela que fue detenido por Estados Unidos en el mes de enero. Además, el PP también alude al empresario y asesor de Plus Ultra, Julio Martínez, y su relación estrecha con el socialista.

"Sánchez se rodeó de comisionistas, corruptos, acosadores y conseguidores. Ahora ya hablamos también de un expresidente como José Luis Rodríguez Zapatero, que podría estar implicado en uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno", afirmó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, al anunciar la citación que entonces no tenía fecha.

Este jueves, García se ha referido a Zapatero como "el presidente en la sombra para algunas cosas y el germen de todo", además de ser "el nexo corruptor entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro".

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación en la que uno de los puntos clave es determinar si la empresa Plus Ultra habría desviado parte del dinero recibido en el rescate para blanquear fondos procedentes de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. Sin embargo, hasta la fecha, en ninguno de los documentos presentados en la causa aparece reflejado el nombre del expresidente del Gobierno.

Durante las últimas semanas, fuentes cercanas a Zapatero, citadas por el diario El País, han asegurado que se trata de "una insidia calumniosa" y han negado que el expresidente alertara a Julio Martínez sobre su detención. Según el PP, y basándose en una información publicada por El Debate, Zapatero se habría reunido con el empresario 72 horas antes de su arresto, un encuentro que, a juicio de los populares, podría resultar relevante para esclarecer los hechos y que podría haber resultado en un "chivatazo".

Las mismas fuentes de El País sostienen, no obstante, que Zapatero y Martínez mantenían una relación personal desde hace años y que solían quedar con frecuencia para salir a correr, algo que, según estas versiones, no tendría relación con el caso Plus Ultra ni con que el exlíder del Ejecutivo le hubiera avisado de nada.

"Realizo en mi actividad privada la prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, que ejerzo, y que están absolutamente conforme a la legalidad", ha asegurado el propio Zapatero al preguntarle por el rescate de la aerolínea donde reseñó que su implicación era "ninguna, cero absoluto". Según el diario El Mundo, el expresidente habría percibido al menos 450.000 euros en concepto de "consultorías globales" durante seis años de Julio Martínez.

La comisión del 'caso Koldo' fue creada en el Senado en abril de 2024 y por ella han pasado, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El primero de ellos continúa en prisión.

A esa lista se suma ahora José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los nombres que perseguía el Partido Popular desde hace meses y que incluye habitualmente en argumentarios y descalificaciones al Gobierno por su labor en latinoamérica desde que abandonara La Moncloa. Ahora, solo queda esperar al lunes de dentro de dos semanas para conocer cuál será el impacto político de la comparecencia y cuáles serán las preguntas que contendrán el interrogatorio de los populares que, gracias a la mayoría absoluta, tienen total libertad de citación.