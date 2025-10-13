Salen a la luz detalles sobre cómo fueron los últimos meses de vida de Diana Keaton

La muerte de Diane Keaton fue una auténtica sorpresa para casi todo el mundo. La actriz falleció el 11 de octubre de 2025 a los 79 años, una noticia que sacudió a Hollywood y a todos los fans que tenía tras una larga y prolífica carrera en el cine. En su momento no se supo qué había ocurrido, aunque no ha tardado en saberse que la actriz no se encontraba bien.

Por un lado, la compositora Carole Bayer Sager contó a People que la última vez que había visto a Diane Keaton se había quedado impresionada porque había adelgazado mucho: "La vi hace dos o tres semanas y estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso".

Diane Keaton Getty

Sager contó también que en los últimos meses de vida de Diana Keaton le había visto menos porque la actriz se había mudado durante una temporada a Palm Springs, a unos 177 kilómetros al este de Los Angeles, debido a los graves incendios que asolaron California en enero de 2025 y que afectaron a su hogar.

"Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por dentro y tuvieron que limpiarlo todo. Estuvo allí un tiempo, y cuando regresó, me quedé sorprendida por todo el peso que había perdido". Puede por tanto que estuviera enferma, pero pese a ello, su amiga destacó que "era una luz mágica para todos. Era muy especial. Estaba feliz y llena de energía. Era muy creativa y nunca dejaba de crear".

Hubo una llamada a emergencias

Por otro lado, y aunque la familia de Diane Keaton ha pedido privacidad, no han podido evitar que se hayan conocido detalles sobre los últimos momentos de vida de la ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Annie Hall.

La actriz Diane Keaton. Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Como publicó TMZ, se ha filtrado una llamada realizada el día de la muerte de Keaton a las 08:00 horas en la que un operador de emergencias llamó al Departamento de Bomberos de Los Angeles para informar de que una persona se había caído en casa de Diane Keaton. La actriz fue trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

Una persona cercana declaró a Associated Press que en el momento de su muerte, Diane Keaton se encontraba acompañada de sus seres queridos, que están destrozados por la pérdida. Entre ellos se encuentran su hija Dexter, a la que adoptó en 1996, y Duke, al que adoptó en 2001. Se entiende que fueron ellos, así como otros parientes cercanos, los que pasaron con ella sus últimos meses y que estuvieron al tanto de lo que ocurría con la salud de la actriz, muy deteriorada en la etapa final de su vida.