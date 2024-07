El hijo de Madonna busca comida en la basura y da lecciones de guitarra para sobrevivir

WireImage for Live Nation vía Getty Images

A sus 65 años, Madonna sigue en lo más alto. Su trayectoria le ha merecido el título de reina del pop. La de Michigan, conocida por títulos como Vogue, ha sido madre de cuatro. A Lola, furto de la relación de la artista con Carlos León, es habitual verla en algunos conciertos de la cantante.

Y Lola no es la única, también ha hecho lo propio con David Banda. Sin embargo, este ha decidido abandonar el hogar familiar, según ha contado en una entrevista para The Sun, y se encuentra alojado en un apartamento en el Bronx, en Nueva York. Para poder hacer frente al día a día y asumir sus gastos asegura que ofrece clases de guitarra.

El rotativo británico le ha preguntado al joven, de 18 años, si le gusta lo de vivir solo. "Me encanta. No estoy solo, tengo a mi novia. Pero me encanta", ha asegurado.

A pesar de la fortuna de su madre que, según The Sun, asciende a los 650 millones de libras él asegura encontrar "maravilloso" el hecho de "vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura".

Así lo ha narrado para el tabloide, antes de declarar que "es divertido ser joven".

En alguna ocasión, la artista ha hablado públicamente acerca de su hijo, al que adoptó en el orfanato Home of Hope de Malawi en 2006, cuando él tenía únicamente 13 meses de vida. En una entrevista con Jimmy Fallon, la intérprete de Like a Prayer le advirtió al presentador que iba a "terminar siendo uno de tus invitados".

En 2019, Madonna llegó a asegurar que se trata del hijo con el que más tiene en común. "Siento que me entiende; tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos", aseguró a British Vogue.