El incómodo momento de Alexia de Holanda con la prensa en el que tuvo que intervenir su madre, Máxima de Holanda

Alexia de Holanda en un posado de la familia real neerlandesa en la Finca Clingendael

La familia real neerlandesa tiene un acuerdo con los medios por el que ellos realizan el posado navideño, el de verano y antes también en las vacaciones de esquí, y a cambio la prensa se compromete a respetar asuntos de su vida privada. Es verdad que se suele cumplir, pero tampoco es extraño que se publiquen ciertos detalles sobre ellos

Es lo que pasó cuando en septiembre salió a la luz gracias a la revista Privé que Alexia de Holanda parecía tener algo más que una amistad con Antoon, un joven músico neerlandés de mucho éxito.

Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda con sus hijas Ariane, Amalia y Alexia de Holanda en un posado familiar en la Finca Clingendael Gtres | Shutterstock

En un primer momento no se publicaron fotos precisamente por ese acuerdo con la corona, pero poco después aparecieron las imágenes de la princesa y el artista fotografiados montándose juntos en un coche.

Sin embargo, la información estaba ahí, y aprovechando precisamente el posado de 'verano' de la familia real, celebrado este 21 de mayo en la Finca Clingendael, situada entre La Haya y Wassenaar, una periodista preguntó en la rueda de prensa posterior a la sesión fotográfica sobre este asunto personal de Alexia de Holanda.

Un divertido momento entre Alexia y Ariane de Holanda junto a sus padres, Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, y su hermana Amalia de Holanda en su posado en la Finca Clingendael Gtres

Annemarie de Kunder, de RTL Boulevard, preguntó a la hija mediana de los reyes de Países Bajos sobre lo qué pensó cuando la foto con Antoon apareció en la portada de Privé. "Podemos dejar de lado si algo está permitido o no según las normas de los medios. Hay todo tipo de especulaciones", señaló en un primer momento la princesa.

Alexia añadió además: "Sé que no siempre he actuado con la mayor sensatez ante los medios, pero conozco mi propia verdad. Sé quién soy y sé quiénes son mis amigos. No puedo decir mucho más al respecto".

Antoon en el concierto por el Día del Rey 2024 en Breda. BSR Agency

La periodista le preguntó entonces si mantenía una relación con Antoon, ante lo que Máxima de Holanda se metió en medio al considerar que ya se estaba pasando. La reina de Países Bajos señaló que se trataba de un asunto privado y que su hija no estaba obligada a responder a esas preguntas.

Inmediatamente después, Alexia de Holanda expresó: "Prefiero no hablar de asuntos tan privados". Y ahí se quedó la cosa. Si la hija del monarca y el cantante están juntos o no, desde luego no lo va a confirmar la princesa, y menos en ese contexto.

La reacción de Amalia y Alexia por las amenazas sufridas

Además, Alexia de Holanda habló sobre el reciente episodio que afectó también a su hermana Amalia. Un hombre de 33 años y nacionalidad neerlandesa fue detenido como sospechoso de haber preparado un intento de asesinato contra las dos princesas. Él negó querer hacer daño a las hijas del rey Guillermo Alejandro.

Ariane, Alexia y Amalia de Holanda en un posado familiar en la Finca Clingendael Patrick van Katwijk

"No puedes decir que es algo normal y que no te afecta. Estoy agradecida por la seguridad que tenemos a nuestro alrededor y por el apoyo de los amigos". Por su parte, la princesa de Orange calificó como triste que con solo 22 años tenga que estar acostumbrada a algo así.

No hay que olvidar que la heredera fue amenazada de muerte por la Mocro Mafia, y tras una temporada recluida en casa se marchó a Madrid para vivir un año tranquila hasta que pasó el peligro.

Amalia de Holanda se siente intimidada por la prensa

La futura reina de Países Bajos comentó también que le resulta intimidante ser tan seguida por los medios y que cree que nunca a acostumbrarse: "Soy muy consciente de que es parte de mi vida tenerlos a todos a mi alrededor, especialmente cuando participo en eventos oficiales".

"Pero estar frente a sesenta periodistas a unos metros de distancia me resulta intimidante. Nunca me acostumbraré a eso". De todos modos, agradeció que la prensa haya respetado con ella los códigos que la revista Privé se saltó con Alexia.