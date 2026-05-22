Anker hace de la IA un amigo incondicional en los Soundcore Liberty 5 Pro y 5 Pro Max: eleva la nitidez de las llamadas a otro nivel

Anker ha anunciado este viernes sus nuevos auriculares, los Soundcore Liberty 5 Pro y Pro Max, y si hay algo que destacar de ellos es la integración total de la inteligencia artificial, pero para cosas muy buenas.

Si algo ha demostrado la marca china en estos últimos meses es que sabe aprovechar la creatividad de la mano de la IA. Para ello, ha integrado su nuevo chip de IA, Anker THUS, que ofrece experiencias mucho más personalizadas e inmersivas.

Desde llamadas más nítidas, pasando por una cancelación de ruido activa personalizada, así como un aislamiento automático de la voz, aunque estés en lugares con demasiado ruido.

AI-riculares

Si hay algo que destacan los nuevos Soundcore Liberty 5 Pro y Pro Max es cómo la IA puede servir para facilitarnos las cosas en una sociedad cambiante. Estamos en el metro, salimos a la calle, entramos en un campo de fútbol o paseamos por el campo. Los auriculares de Anker se adaptan de forma inteligente a cada lugar.

Y no, no digo que cambien de color o su estética. Tiene más que ver con las prestaciones que ofrece. Los nuevos dispositivos de Soundcore ofrecen llamadas nítidas en cualquier tipo de entorno.

Los nuevos Soundcore Liberty 5 Pro, en color azul. ANKER

Gracias a su nuevo chip de IA, ambos modelos usan un modelo de IA de red neuronal junto con la matriz de 10 sensores que les facilita dividir la voz del interlocutor, lo que está diciendo, de lo que se escucha a su alrededor.

Pese a que nos encontremos en una calle con ruido de obras o un gran atasco, la persona que estará al otro lado recibirá la llamada con total claridad. Los sensores de conducción son los que detectan la vibración física de la voz del usuario. De esa manera, la transmite con claridad, aunque se hable también en un tono más bajo.

Mejora de sonido y una cancelación mejorada

Anker apuesta por el Adaptative ANC 4.0 de Soundcore para sus dos nuevos auriculares y lo hace con una matriz de ocho micrófonos que logra monitorizar el ruido exterior y el ruido residual del oído. Es capaz de ajustarse a medida que van cambiando las condiciones.

Además de mejorar la claridad de la voz en una llamada del usuario, también la forma en la que va a escuchar. Con una reducción consistente del ruido en cualquier tipo de situación.

El sonido mejora de forma notable, con la integración de HearID 5.0, lo que ofrece una experiencia totalmente personalizada para adaptarlos a nuestras necesidades. Desde escuchar música a estar viendo un vídeo en redes sociales.

Usa una red neuronal para reconstruir detalles de audio por la compresión Bluetooth. Esto se traduce en que es capaz de restaurar hasta un 65% de la calidad que se suele reducir en un audio conectado de forma inalámbrica.

Los Soundcore Liberty 5 Pro, en color rosa. ANKER

Un estuche de carga, ¿para tomar notas?

En los Liberty 5 Pro destaca su estuche de carga inteligente, con una mini pantalla táctil TFT de 0,96 pulgadas. Pero, sin duda, la estrella está en los Liberty 5 Pro Max. ¿Por qué? Porque la IA también se hace notar en su estuche de carga. Y eso que en ambos ya se permite la traducción con IA.

Soundcore describe a los Pro Max como los primeros auriculares del mundo que incluyen una pantalla inteligente y Tomador de notas con IA. Todo controlado en una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas.

Si se pulsa dos veces el botón que viene en la parte trasera del estuche, la app de Soundcore se encarga de transcribir el audio, de identificar a los interlocutores y es capaz de extraer tareas.

Y si hablamos de lo terrena, la batería, ambos modelos ofrecen hasta 6,5 horas de reproducción con cancelación de ruido activada y hasta 28 horas con el estuche de carga. También admiten carga inalámbrica y rápida, alcanzando una autonomía de 4 horas de reproducción con solo 5 minutos de carga.

La conectividad es máxima, con compatibilidad con Apple Find My, Google Fast Pair, resistencia al polvo y al agua IP55 en ambos modelos, y Bluetooth 6.1. Y para reforzar sus dispositivos presenta VibeOS, una plataforma con IA que conecta todos sus productos y puede consultar datos sobre el descanso o controlar cada dispositivo de una forma más sencilla.

Los Liberty 5 Pro recibieron en abril de este año el certificado del Guinness World Records con la máxima puntuación de calidad de voz para auriculares. Mismas características que se encuentran en los Pro Max.

Los Liberty 5 Pro se lanzan en cuatro colores: azul, blanco, negro y rosa. Por un precio de 179,99 euros. Mientras que los Liberty 5 Pro Max están disponibles en dos tonos: oro-titanio y negro. Por un precio de 249,99 euros.