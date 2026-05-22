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De 1.500 habitantes en 1900 a menos de 500 hoy: Benarrabá revitaliza la España vaciada con nómadas digitales que aprenden a hacer queso de cabra y bailar flamenco
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De 1.500 habitantes en 1900 a menos de 500 hoy: Benarrabá revitaliza la España vaciada con nómadas digitales que aprenden a hacer queso de cabra y bailar flamenco

El teletrabajador no solo consume pueblo, sino que también aprende de él.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer con un ordenador en mitad del campo
Una mujer teletrabajando con el ordenador en mitad del campo.Getty Images

Mientras cientos de pueblos españoles siguen perdiendo población y viendo cómo sus jóvenes se marchan a las grandes ciudades, en distintos rincones de la llamada España vaciada empiezan a surgir fórmulas inesperadas para revertir la estadística. Algunas apuestan por atraer familias mediante incentivos económicos, otras por el turismo sostenible y, ahora, también por los nómadas digitales.

En este contexto, Benarrabá, un pequeño municipio malagueño que ha pasado de 1.500 habitantes a finales del siglo XX a menos de 500 en la actualidad, ha encontrado en el intercambio cultural y la vida comunitaria una manera tan original como eficaz de frenar la despoblación. En vez de resignarse a perder vecinos, abre la puerta a nómadas digitales que no llegan solo para conectarse a internet, sino para conectarse con el pueblo.

El municipio es cuna de la iniciativa Rooral, que lo ha convertido en un pequeño laboratorio de convivencia rural con coworking, coliving y agenda compartida con los residentes. Ya en 2024, Europa Press describía Benarrabá como un núcleo permanente de acogida para teletrabajadores, tras una experiencia piloto con 12 personas de ocho nacionalidades. A partir de ahí, el proyecto fue ganando peso hasta consolidarse como una propuesta estable.

Un fenómeno ya consolidado

Los resultados de esta iniciativa empezaron a notarse con rapidez. En julio de 2025, la Diputación de Málaga informó de la llegada de 73 nómadas digitales de 36 nacionalidades a la Serranía de Ronda dentro del programa Benarrabá WorkValley, y el Ayuntamiento comunicó en diciembre de ese mismo año que el municipio había recibido a 52 teletrabajadores de 19 países durante 2025. Una cifra que refleja un fenómeno claramente consolidado.

Rooral presenta sus estancias como experiencias regenerativas y subraya que el pueblo no funciona como una burbuja para extranjeros, sino como una comunidad donde se comparte el día a día. La propia iniciativa habla de casas rurales, fibra óptica, coworking a un minuto a pie y actividades que integran a visitantes y vecinos, desde comidas compartidas hasta aprendizaje de tradiciones locales y oficios ligados al territorio.

Esto es lo que más llama la atención: el teletrabajador no solo consume pueblo, sino que también aprende de él y devuelve algo a cambio. La iniciativa insiste en los talleres de intercambio de habilidades, desde la cestería y la elaboración de queso hasta sesiones para aprender a bailar flamenco. En vez de turismo de paso, el modelo propone arraigo real, aunque sea temporal, en el que la convivencia difumina la frontera entre visitante y vecino y convierte cada estancia en una pequeña contribución a la supervivencia del pueblo.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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