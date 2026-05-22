Las imágenes de las torturas de Israel a los activistas de la Flotilla: "un lugar de terror"

Uno de los activistas de la Flotilla deportados por Israel muestra las heridas de su espalda, causadas en detención, a su llegada a Estambul, el 21 de mayo de 2026.

Israel ya ha completado la deportación exprés de más de 430 activistas extranjeros que viajaban a bordo de la nueva flotilla de ayuda humanitaria interceptada en el mar Mediterráneo mientras se dirigía a la franja de Gaza. La decisión se tomó con rapidez, no como en otras ocasiones, tras el estallido de una crisis diplomática internacional provocada por un vídeo en el que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, aparece increpando y burlándose de los detenidos.

El incidente ha desatado una oleada de indignación en el exterior y una aparente fractura en el seno del Gobierno israelí. En la grabación, publicada en redes sociales por el propio Ben-Gvir, se observa a decenas de activistas internacionales retenidos, arrodillados en filas y con las manos atadas a la espalda con bridas. El ministro exige públicamente que no sean deportados de inmediato, sino que se les traslade a prisiones destinadas a "terroristas", como los llama.

La difusión de las imágenes provocó llamadas urgentes a consultas por parte de varios Gobiernos occidentales -como España-. A su regreso, cuando ya han llegado a suelo seguro, los activistas están denunciando que han sufrido agresiones y maltrato físico bajo custodia israelí. Y están ya difundiéndose las primeras imágenes de lo vivido, una "violencia insoportable" en "un lugar de terror", en sus propias palabras.

Las autoridades turcas han mostrado vídeos en los que se ve a los activistas propalestinos siendo atendidos en camilla a su llegada al aeropuerto de Estambul, dada su debilidad. Además, medios palestinos como la agencia palestina de noticias Quds News Network han publicado fotos con los moratones y heridas de algunos de ellos, provocadas por golpes, empujones, presiones e inmovilización durante horas, según el relato de los afectados.

Entre los testimonios recogidos tras las expulsiones se encuentra el del periodista italiano Alessandro Mantovani, que relató que fueron trasladados con las manos y los pies encadenados: "Nos golpearon, nos dieron patadas y puñetazos mientras nos gritaban 'bienvenidos a Israel'".

Por su parte, el eurodiputado italiano Dario Carotenuto regresó con un hematoma visible en el ojo. Asimismo, la organización de derechos humanos Adalah denunció que algunas mujeres fueron obligadas a desnudarse y correr mientras los guardias se burlaban, y se informó del uso de balas de goma por parte de las fuerzas israelíes durante el asalto a las embarcaciones.

También los dos activistas surcoreanos han denunciado, a su llegada a su país, haber sufrido torturas y "violencia insoportable". Kim Ah-hyun y Kim Dong-hyeon hablan de "tortura" y de "violencia insoportable".

La ONG Adalah ha informado de que los desembarcados están siendo sometidos a exámenes médicos en este momento, en los que por ahora se están detectando hematomas, fracturas, quemaduras y signos de violencia sexual.

Los primeros deportados de la flotilla atestiguan las torturas de Israel: "Temía no volver a ver jamás a mi hijo" Un diputado y un periodista italianos llegan a Roma, donde han declarado haber sufrido maltratos continuados por parte del Ejército israelí.

El ministro ultra

La actuación de Ben-Gvir ha sido la muestra visible de este maltrato. El vídeo del ministro ultra, socio del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha causado una crisis política interna en Israel en un momento de tensión ante posibles elecciones anticipadas. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, arremetió con dureza contra su compañero de gabinete en la red social X, acusándole de causar un daño irreparable al país: "Has causado conscientemente un daño irreparable a nuestro Estado con esta vergonzosa exhibición. No, tú no eres el rostro de Israel", escribió.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, aunque defendió la legalidad de interceptar la flotilla para mantener el bloqueo naval sobre Gaza, se desmarcó de la actitud de Ben-Gvir, afirmando que el comportamiento exhibido en el vídeo no representa los valores ni los estándares del país. Para atajar el conflicto diplomático, Netanyahu ordenó agilizar la deportación inmediata de todos los involucrados de la manera más rápida posible.

Pese a ello, sólo son palabras y no ha habido consecuencias políticas. De hecho, se ha quejado de eso el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, entrevistado en la CNN, quien confirma que, tuits aparte, nadie le ha pedido disculpas por el trato a sus nacionales. "Un país que se autoproclama democracia no se comporta así", sostiene. "No se puede infligir un trato tan inhumano y humillante a los ciudadanos… Me parece espantoso, indignante… y jamás aceptaré que mis ciudadanos sean tratados de esta manera por nadie en el mundo", denunció en su intervención.

Los activistas, entre los que se incluyen ciudadanos de diversas nacionalidades como delegaciones de España (con unos 44), Irlanda y Grecia, fueron trasladados en autobuses desde el sur de Israel hasta el aeropuerto de Ramón, en Eilat, para ser repatriados.

Los primeros vuelos con deportados llegaron ayer a Estambul (Turquía), donde los activistas fueron recibidos entre vítores y consignas de apoyo a Palestina.