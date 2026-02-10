Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sofia de Suecia explica cuál fue su relación con Epstein, agradece no haber caído en sus garras y envía un mensaje a las víctimas
Sofia de Suecia explica cuál fue su relación con Epstein, agradece no haber caído en sus garras y envía un mensaje a las víctimas

La esposa de Carlos Felipe de Suecia acudió a un acto tras una larga ausencia y ofreció explicaciones tras haber sido salpicada por el escándalo del criminal sexual.

Sofia de Suecia en la Cumbre de Jóvenes 'Ctrl + Rights'
Sofia de Suecia en la Cumbre de Jóvenes 'Ctrl + Rights'

Sofia de Suecia ha retomado su agenda oficial, que ha sido escasa debido a que como en febrero de 2025 dio a luz a la princesa Ines, su cuarta hija, ha dedicado sus esfuerzos a su familia. También se ha centrado en la fundación que comparte con su marido, Carlos Felipe de Suecia, por lo que las oportunidades de verla en acción han sido escasas.

Sin embargo, se vio involucrada en un espinoso asunto que ha provocado grandes escándalos para muchos poderosos y que ha afectado a algunos royals europeos: su aparición en los archivos Epstein revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en Mar-a-Lago club, Florida, en febrero de 2000
  Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en Mar-a-Lago club, Florida, en febrero de 2000.

En el caso del expríncipe Andrés llueve sobre mojado, aunque cabe la posibilidad de que pueda ser investigado por la policía. En ese sentido, la casa real británica se ha pronunciado en nombre de Carlos III, que ha expresado su total colaboración con las fuerzas del orden si fuera necesario.

Para Mette-Marit de Noruega las cosas se pusieron muy feas porque se ha demostrado que mintió sobre su relación con Epstein. Ha quedado acreditado además que tuvieron un vínculo muy estrecho, lo que ha hundido su imagen en su momento más delicado debido a que justo coincidió con el inicio del juicio de su hijo Marius.

Las palabras de Sofia de Suecia

¿Y qué pasa con Sofia de Suecia? En su caso se mencionó su nombre y la casa real sueca dio explicaciones. De todos modos, antes de que la bola de nieve se hiciera más grande aprovechó su reaparición pública y ofreció unas palabras a su llegada al Teatro Intiman de Estocolmo, donde participó en la Cumbre Juvenil Ctrl + Rights.

Sofia de Suecia dando explicaciones sobre su relación con Epstein a su llegada a la Cumbre Juvenil Ctrl + Rights
  Sofia de Suecia dando explicaciones sobre su relación con Epstein a su llegada a la Cumbre Juvenil Ctrl + Rights

"Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me presentaron, y en una proyección de cine con muchos otros. Por suerte, eso fue todo", explicó la nuera del rey de Suecia.

"Pero ahora que he leído sobre todos los terribles crímenes a los que ha sometido a las jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido nada que ver con él en las pocas ocasiones que coincidimos cuando estaba en la veintena", añadió.

Sofia de Suecia en la Cumbre Juvenil Ctrl + Rights
  Sofia de Suecia en la Cumbre Juvenil Ctrl + Rights

Antes de terminar su declaración dedicó unas palabras a las víctimas de Epstein, condenado en 2008 por tráfico sexual de menores y criminal sexual que se suicidó en su celda en 2019: "Mis condolencias a todas las víctimas. Espero que se haga justicia".

"La Princesa Sofia fue presentada a la persona en cuestión en varias ocasiones alrededor de 2005. La princesa no ha tenido ningún contacto con la persona en cuestión en 20 años", había declarado la casa real sueca cuando el nombre de Sofia Hellqvist fue vinculada con el pedófilo.

Barbro Ehnbom fue la que le puso en contacto con Epstein

Una financiera sueca llamada Barbro Ehnbom fue la que habló a Epstein de Sofia, que por aquel entonces se había trasladado a Estados Unidos para hacer carrera tras su paso por el reality Hotel Paradise. Ehnbom actuó como mentora de Sofia y fue invitada a su boda con el príncipe Carlos Felipe. 

"Ella es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizá podamos visitarla antes de que te vayas de vacaciones?", ante lo que Epstein contestó: "Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir un par de días? Le enviaré un billete". Era diciembre de 2005.

No hay pruebas de que Sofia llegara a ir a la isla de Epstein, pero sí ha dejado claro que llegaron a conocerse en contextos sociales en 2005, tres años antes de la condena a Epstein. 

Documentos impresos disponibles en la Biblioteca Epstein del sitio web del Departamento de Justicia de EEUU, en una imagen de 2026.
  Documentos impresos disponibles en la Biblioteca Epstein del sitio web del Departamento de Justicia de EEUU, en una imagen de 2026.

Tampoco estuvo en una proyección de Los Miserables en Broadway en 2012, cuando ya estaba saliendo con Carlos Felipe de Suecia y había acudido al bautizo de Estelle de Suecia, la hija de la pareja heredera, lo que supuso una prueba de la que la relación entre Carlos Felipe y Sofia iba en serio.

“La princesa estaba en Suecia en la fecha pertinente y no tiene conocimiento de cómo su nombre terminó en el documento", dejó claro la casa real sueca, negando así que hubiera acompañado a Epstein a ese acto.

Gila Gamliel-Demri y Barbro Ehnbom en un acto en Nueva York en 2010
  Gila Gamliel-Demri y Barbro Ehnbom en un acto en Nueva York en 2010

Esta señora, Barbro Ehnbom, apareció en los archivos de Epstein con un correo en el que dice: "Aquí hay una foto de nuestra Sofía, ¿la recuerdas? Pronto será la princesa Sofia, toda la prensa de Suecia la está buscando mientras ella está en África". En el email aparece una foto de Sofia Hellqvist aparentemente en el continente africano. Una vez más no hay pruebas de que Sofia tuviera contacto con Epstein más allá de lo que ha confesado ella misma.

