Letizia, toda una reina en el 50º aniversario de 'El País': recupera el vestido 'egipcio' y tira de chatones del joyero real

La reina Letizia con el collar y los pendientes de chatones en el 50º aniversario de El País

El 4 de mayo de 1976 salía a la calle por primera vez El País en toda España. Exactamente medio siglo después se ha festejado la efeméride con un fin de semana de Festival en Matadero Madrid y con la entrega de los Premios Ortega y Gasset de El País, que han distinguido a Svetlana Alexiévich, Martin Baron y Sergio Ramírez

Pero no se quedó ahí. El mismo día que El País cumplía 50 años tuvo lugar un acto que ha tenido lugar en el Museu Marítim de Barcelona.

Hasta allí se desplazaron los reyes Felipe y Letizia, que aceptaron gustosamente asistir al acto del quincuagésimo aniversario de El País, el diario de habla hispana más leído del mundo, y así mostrar el apoyo de la corona.

Los reyes Felipe y Letizia en el 50º aniversario El País en Barcelona Pau de la Calle

El evento fue presentado por Cristina Plazas, que nació también el 4 de mayo de 1976, y contó con los discursos del director de El País, Jan Martínez Ahrens, del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de Joseph Oughourlian, presidente del Consejo de Administración del grupo Prisa, y por supuesto hubo palabras de Felipe VI.

El poder de las joyas de pasar de las reinas de España

Y aunque la reina Letizia no habló, sí acaparó atención por su sola presencia, que para eso es la reina de España, y porque además se vistió como tal. Consciente de la importancia del momento, de estar en la celebración del diario de habla hispana más leído del mundo, Letizia deslumbró total y absolutamente.

La reina Letizia con el collar de chatones y los pendientes de chatones de las joyas de pasar en el 50º aniversario de El País Getty Images

El vestido que eligió para la ocasión fue un traje negro con escote barco que estrenó en su visita de Estado a Egipto en septiembre de 2025. Y aunque el traje era perfecto para la noche, faltaba el toque especial que le dieron las joyas.

Aunque sabemos que la esposa de Felipe VI no es una fanática de las joyas, sí es consciente de que hay ocasiones en las que tiene que abrir el joyero. Y esta era una de ellas.

Así que abrió el joyero, y no cualquiera, sino el de las reinas de España, escogiendo el collar y los pendientes de chatones. Se trata de unas valiosísimas piezas de diamantes que la reina Victoria Eugenia incluyó en un lote para las reinas de España, y que su nuera, la condesa de Barcelona, llamó las joyas de pasar.

La reina Letizia ante una foto de la princesa Leonor cuando estaba en la Academia de Zaragoza en el 50º aniversario de El País Pau de la Calle

El collar y los pendientes fueron regalos de Alfonso XIII, que solía regalar a su esposa más añadidos cuando la ocasión lo merecía o lo requería. Fue un mal marido, pero sí ayudó a que Victoria Eugenia contara con un joyero impresionante que ha llegado hasta nuestros días.

Y así, Letizia dispone ahora de unas piezas perfectas para actos como el del 50º aniversario de El País, con un collar y unos pendientes de chatones que le han dado una enorme presencia. Cuando se celebre el centenario, será su hija Leonor la que abra el joyero y luzca las piezas más icónicas -tiaras aparte-, en poder de las reinas de España.