Este detalle de Letizia en la cena de gala apenas se vio en las imágenes pero no ha pasado desapercibido

La reina Letizia, este miércoles en el palacio real con la tiara Cartier

La tiara Cartier fue la gran protagonista de la cena de gala en honor al presidente de Alemania y su mujer, Elke Bünderbender. La reina Letizia solo se había puesto esta joya, de estilo art déco con perlas y diamantes montadas sobre platino, en una ocasión en 2018 y desde entonces no había vuelto a utilizarse.

La reina combinó la imponente tiara, que perteneció a la reina Victoria Eugenia, con los pendientes de chatones del lote de pasar y un vestido negro sobrio con pedrería en las mangas. Lo que apenas se vio en las imágenes y que ha llamado la atención son los zapatos.

Perfil de la reina Letizia con la tiara Cartier y los chatones Getty Images

Letizia padece un neuroma de Morton en uno de sus pies, lo que la ha obligado a utilizar zapatos de tacón bajo para evitar el dolor y que ha provocado imágenes como la de la reina sentada en un taburete durante el besamanos en la cena de gala durante la visita de Estado a Países Bajos en abril 2024.

Sin embargo, este miércoles la reina dejó los kitten heels en Zarzuela y apostó por unas sandalias negras de plataforma de tacón alto y considerable plataforma que asomaban en algunos momentos debajo del vestido. Concretamente, se trata de un modelo de la colaboración de Redondo Brand con Martinelli.

Imagen en la que se pueden ver las sandalias de plataforma de Letizia Getty Images

La elección de Letizia no ha pasado desapercibida y es probable que haya decidido volver por una noche a los tacones altos por la naturaleza de la cita y que porque llevaba un vestido largo, una prenda que suele requerir calzado de cierta altura.

En los últimos años la reina ha convertido los tacones bajos, e incluso las sandalias completamente planas, en un accesorio fundamental en su armario. Durante el recibimiento al presidente y la primera dama en la mañana del miércoles, Letizia siguió con esa apuesta por la comodidad con unos salones en color burdeos de Magrit.

Está por ver si esta noche, en la cena que el mandatario alemán ofrecerá en honor a los reyes, Letizia sigue optando por los kitten heels o si vuelve a hacer una excepción y luce de nuevo un tacón alto.