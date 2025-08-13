El último parte médico de Jaume Anglada: continúa en la UCI a la espera de ser operado

El músico Jaume Anglada se mantiene en la UCI del Hospital Son Espases de Mallorca tras el accidente sufrido la semana pasada, según su último parte médico que han recogido medios como ¡Hola! Además, señalan que se encuentra "estable dentro de la gravedad en espera de tratamiento quirúrgico a lo largo de los próximos días".

Anglada lleva ingresado en la unidad de cuidados intensivos del centro médico mallorquín desde el viernes, cuando un coche le arrolló mientras conducía su moto por la isla. Según han informado fuentes del entorno del músico a ABC, este miércoles tendrá lugar la primera de las operaciones necesarias.

Según recogió Europa Press debido al accidente, Anglada sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y lesiones de gravedad como rotura de cadera, mandíbula y varias costillas. Además, se le tuvo que extirpar el bazo en une intervención de urgencia.

Anglada, amigo íntimo del rey Felipe VI, fue arrollado por un vehículo mientras circulaba con su motocicleta a las 1:30 horas del pasado viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

La investigación policial apuntó a que, tras arrollar a la motocicleta, el turismo abandonó el lugar dejando malherido al artista, que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Son Espases, debido a la extrema gravedad de las heridas.

El conductor del vehículo fue detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos del atropello que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que permitió dar con el dueño, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado, la cual triplica la cantidad permitida, y pasó a disposición judicial sobre las 17:20 horas del mismo viernes. Después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma, pasadas las 21:00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.