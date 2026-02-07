Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
George, 19 años, desaparece en las montañas del castillo de Drácula y 9 días después pide ayuda: "No entendemos qué pasó ni dónde pudo haber ido"
Global
Global

George, 19 años, desaparece en las montañas del castillo de Drácula y 9 días después pide ayuda: "No entendemos qué pasó ni dónde pudo haber ido"

Las condiciones invernales están dificultando la búsqueda.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
George Smyth, el joven desaparecido en las montañas del castillo de Bran, asociado con el Conde Drácula
El joven desaparecido en las montañas del castillo de Bran, asociado con el Conde Drácula.Getty Images

El castillo de Bran, en Rumanía, es conocido por su vinculación simbólica con el mito del conde Drácula, aunque no existe una relación histórica real con la novela de Bram Stoker. En ese mismo escenario desapareció George Smyth, un joven de 19 años que realizaba una excursión en solitario por la cordillera de Bucegi y cuyo paradero sigue siendo un misterio tras una angustiosa llamada de auxilio.

Este estudiante británico salió a hacer una ruta sola por el entorno montañoso rumbo al área turística de Bran y dejó de dar señales de vida. Nueve días después de iniciar la caminata, el 23 de noviembre, George logró comunicarse por teléfono con los servicios de emergencia y pidió ayuda. Según la revista People, el chico estaba desorientado, físicamente agotado y con síntomas de hipotermia.

Tras la llamada de auxilio, los equipos de rescate se movilizaron inmediatamente. Poco después, en la zona desde la que se había localizado la última señal, se localizó la mochila del joven, cargada con un saco de dormir, tienda de campaña y provisiones, pero no se encontró rastro de George. Las autoridades entregaron el equipo hallado a la policía mientras la búsqueda se intensificaba.

Todavía sigue desaparecido

Las labores de búsqueda continúan en la cordillera de Bucegi, una zona abrupta y de difícil acceso donde las condiciones meteorológicas han complicado el rastreo desde el primer momento. “No entendemos qué pasó ni dónde pudo haber ido”, declaró Sebastián Marinescu, responsable local de los operativos, mientras las autoridades admiten que, pese al despliegue de medios, el caso sigue rodeado de incertidumbre.

Los rescatistas han alertado de que la zona presenta condiciones invernales muy duras: fuertes vientos, nevadas abundantes y niebla densa que han limitado las operaciones aéreas y la labor de los perros de búsqueda. Además, las autoridades mantuvieron avisos de riesgo de avalanchas en sectores altos de la cordillera, lo que obligó a actuar con precaución y, en ocasiones, a suspender rastreos por seguridad.

Salvamont Brașov y otros equipos locales han desplegado equipos de búsqueda sobre el terreno, han realizado barridos con drones térmicos y han contado con helicópteros para intentar cubrir el terreno escarpado y forestal de los valles donde se perdió la señal. Pese a ello, hasta el momento no se ha podido localizar al joven, y las autoridades han pedido a quien pudiera haber visto algo relevante que lo comunique a la policía local o a los equipos de salvamento.

Casi dos meses después de la marcha de George, la familia publicó un comunicado en el que describen al joven como “una persona excepcionalmente amable y desinteresada, extremadamente leal a sus amigos, lleno de energía y entusiasmo”. Expresaron el dolor por la incertidumbre y la esperanza de que, si las montañas lo devuelven, podrán traerlo a casa para despedirse. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global