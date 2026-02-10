Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Joaquín Caraballo, experto inmobiliario: "Con menos de 40.000 o 50.000 euros de entrada no se puede comprar casi nada"
Joaquín Caraballo, experto inmobiliario: "Con menos de 40.000 o 50.000 euros de entrada no se puede comprar casi nada"

El profesional anima a hacerse con varios pisos de aquí a 30 años. 

Joaquín Caraballo, experto inmobiliario, en el podcast 'El Hombre Descalzo'.
Joaquín Caraballo, experto inmobiliario, en el podcast 'El Hombre Descalzo'.YOUTUBE / EL HOMBRE DESCALZO

El precio del metro cuadrado en España se sitúa en 2.650 euros de media, de acuerdo a los datos desprendidos por Idealista. El portal inmobiliario también subraya que en la Comunidad de Madrid el coste es de 4.585 euros/metro cuadrado, mientras que en el País Vasco se encuentra en 1.451 euros/m2 y en Cataluña en 2.776 euros/m2. 

Asimismo, son varias las comunidades autónomas que han alcanzado máximos históricos en este mes de enero en lo que se refiere a este dato. Es el caso de las mencionadas Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, pero también Andalucía -2.784 euros/m2-, Baleares -5.194 euros/m2-, Canarias -3.200 euros/m2- y Ceuta -2.447 euros/m2-. 

Ante esta situación, la compra de un inmueble se convierte en una tarea prácticamente imposible para millones de españoles. En una entrevista en el podcast 'El Hombre Descalzo', el experto inmobiliario, Joaquín Caraballo, ha dejado claro que "con menos de 40.000 o 50.000 euros de entrada no se puede comprar casi nada", manifiesta, dejando claro que el comprador necesita desembolsar el 20% del coste de un inmueble en concepto de entrada. 

Anima a comprar

En la actualidad, jóvenes se decantan por comprar una vivienda de obra nueva, una decisión que, de acuerdo a Caraballo, "es comprar una vivienda de lujo" si se compara con la adquisición de inmuebles de segunda mano de exactamente las mismas características en la misma zona. 

La coyuntura económica actual hace que dichos jóvenes recurran a los padres para llevar a cabo el trámite, un desembolso de dinero que, si bien es notable, el experto inmobiliario anima a hacer: "Al que tenga los recursos le recomiendo que se compre un piso porque la vivienda no tiene preaviso de que vaya a bajar y al final un activo inmobiliario es seguro y te puede generar renta", subraya. 

De hecho, predica con el ejemplo. A pesar de que tiene varias casas compradas, vive del alquiler. Los activos que le generan le permite tener unos ingresos mensuales fijos para vivir cómodamente. 

Más negativo se muestra con el estado actual de las pensiones y de los tiempos de cotización, dejando claro sus dudas sobre si habrá dinero suficiente en España dentro de un tiempo para sufragar estos gastos. No obstante, remarca de nuevo su solución: "En 30 años tener dos o tres pisitos", concluye.

