Margot Robbie desvela el regalo más ofensivo que le hizo un compañero de rodaje: "Era básicamente un libro diciéndote que tenías que comer menos"

Margot Robbie es una de las actrices más conocidas del mundo, ha trabajado con grandes cineastas y es embajadora de firmas de moda como Chanel. Sin embargo, eso no ha evitado que haya sufrido la presión estética a la que se enfrentan muchas actrices, especialmente en los inicios de su carrera.

La actriz, que este viernes estrena Cumbres borrascosas junto a Jacob Elordi, ha participado en una conversación en vídeo para la revista Complex con Charli XCX, encargada de la banda sonora de la película.

Durante la charla, la actriz y la artista hablaron sobre sus gustos cinematográficos, además de sobre sus experiencias en diferentes rodajes o sets de trabajo. En este contexto, Robbie desveló un regalo que le había hecho un compañero de trabajo al principio de su carrera como actriz.

"Muy muy pronto en mi carrera, un actor, un hombre, con el que trabajé, me dio un libro que era Por qué las francesas no engordan. Y era básicamente un libro diciéndote que tenías que comer menos", comentó Robbie ante el estupor de la cantante. "Me quedé en plan, 'que te jodan, tío", añadió la actriz.

La actriz no desveló el nombre de este compañero, pero por sus palabras no sería un actor demasiado conocido, ya que reconoce que sabe nada de él. "No tengo ni idea de dónde podría estar ahora mismo", comentó Robbie. Ante esta frase, Charli XCX no dudó en mirar a cámara para hacer un zasca al actor: "Tu carrera está acabada, cariño".

"Me dio un libro básicamente para hacerme saber que tenía que perder peso", volvió a insistir Robbie sobre el ofensivo regalo, ante la mirada atónita de la artista, que revela que su regalo más extraño fue un pequeño tarro con las cenizas de la madre de una fan.