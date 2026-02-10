Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Margot Robbie desvela el regalo más ofensivo que le hizo un compañero de rodaje: "Era básicamente un libro diciéndote que tenías que comer menos"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Margot Robbie desvela el regalo más ofensivo que le hizo un compañero de rodaje: "Era básicamente un libro diciéndote que tenías que comer menos"

La actriz lo ha contado en una conversación con Charli XCX.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Margot Robbie, en el estreno de 'Cumbres borrascosas' en París
Margot Robbie, en el estreno de 'Cumbres borrascosas' en ParísCorbis via Getty Images

Margot Robbie es una de las actrices más conocidas del mundo, ha trabajado con grandes cineastas y es embajadora de firmas de moda como Chanel. Sin embargo, eso no ha evitado que haya sufrido la presión estética a la que se enfrentan muchas actrices, especialmente en los inicios de su carrera. 

La actriz, que este viernes estrena Cumbres borrascosas junto a Jacob Elordi, ha participado en una conversación en vídeo para la revista Complex con Charli XCX, encargada de la banda sonora de la película. 

Durante la charla, la actriz y la artista hablaron sobre sus gustos cinematográficos, además de sobre sus experiencias en diferentes rodajes o sets de trabajo. En este contexto, Robbie desveló un regalo que le había hecho un compañero de trabajo al principio de su carrera como actriz. 

"Muy muy pronto en mi carrera, un actor, un hombre, con el que trabajé, me dio un libro que era Por qué las francesas no engordan. Y era básicamente un libro diciéndote que tenías que comer menos", comentó Robbie ante el estupor de la cantante. "Me quedé en plan, 'que te jodan, tío", añadió la actriz. 

La actriz no desveló el nombre de este compañero, pero por sus palabras no sería un actor demasiado conocido, ya que reconoce que sabe nada de él. "No tengo ni idea de dónde podría estar ahora mismo", comentó Robbie. Ante esta frase, Charli XCX no dudó en mirar a cámara para hacer un zasca al actor: "Tu carrera está acabada, cariño". 

"Me dio un libro básicamente para hacerme saber que tenía que perder peso", volvió a insistir Robbie sobre el ofensivo regalo, ante la mirada atónita de la artista, que revela que su regalo más extraño fue un pequeño tarro con las cenizas de la madre de una fan. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO