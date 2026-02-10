El hotel Don Pancho emite un comunicado por las peticiones que ha recibido de cara al Benidorm Fest: "Estas acciones están prohibidas"

Arranca este martes la primera semifinal del Benidorm Fest, el concurso musical que —hasta este año— servía para elegir al representante de España para el festival de Eurovisión.

Un festival al que España no acudirá en este 2026 como medida de protesta por la presencia de Israel en el certamen musical. Junto a RTVE, Países Bajos (AVROTRÓS), Eslovenia (RTV Slovenija) e Irlanda (RTÉ) tampoco estarán en el concurso.

A pesar de que no se vaya a elegir el representante de España para Eurovisión, el Benidorm Fest ha seguido adelante con un aliciente de un premio de premio en metálico de 150.000 euros brutos, de los cuales 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción.

Tal es el ansia por el festival que el hotel Don Pancho —hotel oficial del concurso— ha tenido que emitir un comunicado a cuenta de las peticiones que está recibiendo de parte de personas externas al recinto y que afectan a los concursantes del Benidorm Fest.

"Durante los últimos días y semanas, hemos recibido numerosos mensajes por parte de seguidores del Benidorm Fest y Eurofans solicitando que durante el Benidorm Fest emitamos en streaming online 24h/día las imágenes a tiempo real captadas por las cámaras ubicadas en las zonas comunes de nuestro hotel", empieza diciendo el comunicado.

Además, les han pedido que instalen cámaras en las habitaciones de los artistas y las retransmitamos online 24/7, algo que, como reconoce el mismo hotel, "está totalmente prohibido" por la Garantía de los Derechos Digitales, y la Ley de Protección de la Intimidad Personal"

"Pedimos al público que por favor no envíe más mensajes al hotel con este tipo de solicitud. Esto es el Hotel Don Pancho. No Gran Hermano. Gracias de antemano por la comprensión", zanjan en el comunicado que han remitido en redes sociales.