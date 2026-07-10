Felipe VI y Leonor repiten fórmula en la agridulce despedida de la princesa de la Academia de San Javier 

La princesa Leonor y Felipe VI hablando después de que la heredera recibiera la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en la Academia de San Javier

Este viernes 10 de julio de 2026 iba a ser un día muy feliz para la familia real. Después de tres años de intensa formación en los tres Ejércitos, la princesa Leonor se despide de esta etapa fundamental en su vida con el acto en el se hicieron entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio en la Academia de San Javier.

No había despachos para ella porque será en julio de 2027 cuando reciba los de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de alférez de navío de la Armada. El motivo es que debe esperar a que su promoción complete su formación. Si bien ha habido una excepción en su caso al tener que pasar por los tres Ejércitos en tres cursos, con los despachos se siguen los cauces habituales.

Sin embargo, para la heredera se trataba de una jornada muy especial al despedirse de la Academia del Aire y del Espacio, de su formación castrense, y porque recibía de manos del rey, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

Eso ocurrió, pero esa jornada que se esperaba feliz, no pudo serlo debido a la tragedia ocurrida horas atrás en Almeria debido al incendio que ha afectado a la localidad de Los Gallardos y que ha terminado con la vida de al menos once personas, a lo que se unen 19 desaparecidos.

Se trata del incendio más trágico registrado hasta la fecha en Andalucía, una desgracia tremenda que ha teñido de luto a toda España, y por tanto también a la familia real, que tiene como una de sus misiones celebrar las alegrías del país, pero también sufrir con sus tragedias.

Así, antes de que Felipe, Letizia y sus hijas se dejaran ver en la Academia de San Javier, Casa Real publicó un mensaje de condolencia que decía lo siguiente: “Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos. Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados”.

“Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación”, finalizó el mensaje emitido por La Zarzuela.

Pero pese a la gravedad, la agenda tenía que continuar, así que a las 10:30 horas ha sonado el himno de España, interpretado por la banda de música de la AGA. Allí estaban los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía, con gesto lógicamente serio por lo ocurrido, aunque también emocionados por la nueva gesta en la vida de Leonor.

No ha tardado en producirse el gran momento de la mañana. Mientras la reina Letizia y la infanta Sofía se quedaban a la sombra Felipe VI ha pasado revista al escuadrón de alumnos. Tras los saludos, los tres se han colocado brevemente en la tribuna, porque el rey no ha tardado en proceder a condecorar una vez más a su hija mayor.

Como ocurrió el año anterior en la Escuela Naval Militar de Marín, y en julio de 2024 en la Academia de Zaragoza, ha sido el monarca el que se ha encargado de imponer a la princesa la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

Y como sucedió en las dos ocasiones anteriores, tras hacerlo, padre e hija se han dado un emotivo abrazo y se han dedicado una sonrisa, si bien esta vez ha sido más breve, sea porque ya han vivido algo parecido antes, o sea porque el día no está para alegrías ante lo sucedido en Almería.

Seguidamente, los presentes han aplaudido a la princesa de Asturias, que no ha vuelto a la formación, sino que ha subido a la tribuna, donde ha recibido la felicitación y el cariño de su madre y su hermana.

El acto ha continuado con la entrega de Despachos a los 111 alumnos que egresan en 2026 de la Academia General del Aire y del Espacio, 81 del Cuerpo General, 16 del Cuerpo de Intendencia y 14 del Cuerpo de Ingenieros, ha habido un desfile terrestre y aéreo con la formación Mirlo, un homenaje a los caídos, con un recuerdo a los fallecidos en el incendio de Los Gallardos, y un homenaje a la bandera.

Además, el Coronel director del Ejército del Aire y del Espacio, Luis Felipe González, ha ofrecido unas palabras en las que ha incluido un mensaje para la princesa Leonor: "Su estancia en San Javier ha sido enriquecedora y también exigente. Quiero subrayar lo mucho que hemos aprendido de ella: su valor, su fuerza, sus ganas de aprende. Enhorabuena, princesa, estamos muy orgullosos".

Antes de las 12:00 horas ha finalizado el acto, momento en el que se ha visto a la princesa Leonor y la infanta Sofía hablando, con la hermana pequeña tratando de quitarse el calor a golpe de abanico. Lo habitual es que después de estas celebraciones haya un brindis, pero se ha cancelado debido a lo sucedido en la provincia vecina.