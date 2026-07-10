Un bombero explica las razones por las que coger un coche para escapar de un incendio no es buena opción

El bombero forestal y jefe de un retén en Extremadura Javier Calvo ha explicado durante una entrevista en el programa de Hoy por hoy de la Cadena SER los motivos por los que no es conveniente escapar con el coche en medio de un incendio forestal.

Pedro Blanco, el presentador del espacio, le ha preguntado, a raíz del incendio que se ha desatado en torno al municipio almeriense de Los Gallardos y que ha dejado hasta el momento 11 víctimas mortales, que se podría pensar que los coches corren más que las llamas y que esta sería una buena forma de huir del peligro.

Calvo ha sido rotundo: "No, sé que es complicado y yo que trabajo en incendios forestales en mi día a día lo veo, pero hay que pensar en el humo y en esa situación. Lo primero es que el contenido en oxígeno es ínfimo, con lo cual si el motor es de combustión el coche se va a parar".

"Segundo, aunque supongamos que continúa su camino, la cantidad de humo presente va a impedir cualquier visión adecuada y lo más normal, que es lo que suele ocurrir en estos tipos de accidentes, es que haya una salida de vía, un choque contra otro vehículo o contra un elemento que haya quedado en la carretera como un árbol caído o cualquier cosa", ha afirmado el bombero.

El especialista ha explicado que "muchas veces hay que pensar que cuando fallecen personas en incendios forestales este tipo de accidentes se dan por el accidente previo con el vehículo".

"Pueden morir asfixiados y luego es que puede ser que ni siquiera las llamas alcancen al vehículo", ha explicado Calvo.

Por ello, ha concluido que es verdad que "el coche da una velocidad y una cierta seguridad" pero ha vuelto a advertir que "estas acumulaciones de humo van a restar visibilidad y, en caso de tener un motor de combustión, el vehículo terminará por detenerse".