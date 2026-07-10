Celia Herráez, farmacéutica, sobre la niacinamida: "Pocas veces me oiréis decir esto, pero no es moda, es ciencia"

En el mundo de la dermocosmética es habitual que surjan ingredientes estrella que acaparan la atención durante unos meses para después caer en el olvido. Sin embargo, para la farmacéutica Celia Herráez hay una excepción clara y es la niacinamida.

A través de una de sus publicaciones en TikTok @celiaherraezz sobre cuidado de la piel, la especialista defiende que este activo ha logrado su popularidad por motivos científicos y no por una simple tendencia en redes sociales. "Pocas veces me oiréis decir esto, pero no es moda, es ciencia", afirma al hablar de uno de los ingredientes más presentes en los cosméticos de los últimos años.

Un ingrediente con múltiples beneficios

Según explica Herráez, la niacinamida destaca por su capacidad para abordar varios problemas de la piel al mismo tiempo. Entre sus principales beneficios señala su acción antiarrugas, la mejora de la luminosidad del rostro y su ayuda para reducir la formación de imperfecciones.

Sérum facial antiedad con bakuchiol y niacinamida sobre un fondo con sombras. Getty Images

Con su característico tono cercano, la farmacéutica resume su versatilidad asegurando que "sirve para absolutamente todo" y bromea diciendo que "no se le escapa nada" y que "tiene más clase que un instituto".

Aunque su comentario es desenfadado, refleja una realidad ampliamente conocida en dermocosmética: la niacinamida, una forma de vitamina B3, es uno de los activos con mayor respaldo científico para mejorar la función barrera de la piel y ayudar a unificar el tono, controlar el exceso de grasa y suavizar algunos signos del envejecimiento cutáneo.

Apta para casi cualquier rutina

Otro de los aspectos que destaca Herráez es la facilidad para incorporar este ingrediente a la rutina diaria. Puede aplicarse tanto por la mañana como por la noche y utilizarse de forma independiente o combinado con una crema hidratante. Además, subraya que las formulaciones sencillas, sin perfumes, alcohol ni conservantes, suelen ser bien toleradas por la mayoría de los tipos de piel, incluso las más sensibles.

Y es que la niacinamida se ha consolidado como uno de los ingredientes más recomendados por dermatólogos y farmacéuticos gracias a la cantidad de estudios que respaldan sus beneficios. Eso sí, aunque se trate de un activo muy versátil, los resultados dependen de factores como la concentración del producto, la constancia en el uso y las necesidades específicas de cada piel.