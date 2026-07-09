Tras el gran día de la infanta Sofía, llega el gran momento de la princesa Leonor: la gran cruz que le faltaba y el adiós a una etapa fundamental

La infanta Sofía y la princesa Leonor en un taller previo a la entrega de la primera edición de ayudas 'Docentes Referentes'

Antes de los Premios Princesa de Girona y de las vacaciones en Marivent, la princesa Leonor y la infanta Sofía se están dejando ver en actos muy relevantes. La hija pequeña de Felipe VI se convirtió en la gran protagonista por fin cuando ofreció su primer discurso en la entrega de la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes'.

Y desde las butacas lo siguieron orgullosos sus padres y su hermana. Además, Leonor había llegado horas antes a Zaragoza para acompañar a Sofía desde los actos matinales.

La infanta Sofía, muy satisfecha tras su primer discurso en un acto oficial GTRES

Dos días después de aquello, la familia real vuelve a hacer pleno -sin la reina Sofía-, pero esta vez en Murcia y con la princesa Leonor como protagonista... más o menos. Porque este viernes 10 de julio, los reyes y sus hijas presiden la entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio en la Academia de San Javier.

No es un acto cualquiera, porque marca el final de la formación militar de la heredera, que como futura reina ha pasado los últimos tres años de su vida en los tres Ejércitos.

La princesa Leonor con el uniforme del Ejército del Aire y el bastón de mando de San Javier GTRES

Así, la Academia del Aire y del Espacio de San Javier acoge el acto de entrega de los reales despachos de empleo a los nuevos oficiales. Se despide de este modo el curso, y por tanto se acaba esta etapa fundamental para la princesa de Asturias, que dice adiós al Ejército del Aire tras haberlo hecho anteriormente de la Academia de Zaragoza y de la Escuela Naval Militar de Marín.

Aparte de eso, va a haber un momento en el que todas las miradas van a ir hacia ella. Será cuando reciba de manos de su padre la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2026.

Felipe VI y la princesa Leonor se abrazan después de que el rey le entrega la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco en la Academia de Zaragoza Carlos Álvarez | Getty Images

El año anterior se le había otorgado la Cruz Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco cuando finalizó su formación en la Armada, y en julio de 2024 se le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco después de completar su instrucción en el Ejército de Tierra. Así, Leonor logra su triplete de estos honores, que se unen a la lista de condecoraciones que ya posee como princesa de Asturias.

Todavía tiene que esperar a verano de 2027

De este modo, este viernes 10 de julio, la hija mayor de los reyes habrá completado los tres cursos que exigía el Real Decreto que estableció su formación militar. Sin embargo, todavía queda algo pendiente.

Tendrá que pasar un año más hasta que Leonor reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de alférez de navío de la Armada.

La princesa Leonor subida al Pilatus PC-21 en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier Casa de S.M. El Rey / Gtres

El motivo es que será durante el curso académico 2026-2027, cuando su promoción realice el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios. En su caso, todo ha sido más compactado al tener que pasar por los tres Ejércitos en tres cursos. Pero para recibir los despachos, le toca esperar.

Cuando llegue el momento, la princesa participará en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones. Por aquel entonces habrá superado su primer año como universitaria en la Carlos III de Madrid, donde en septiembre de 2026 comienza Ciencias Políticas.