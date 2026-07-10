"Magnate loco": la pulla a Elon Musk que los Rolling Stones han incluido en su último disco

Con un despliegue de 500 drones sobre el londinense río Tamesis recreando su icónica lengua sus satánicas majestades han anunciado que están de vuelta. Los Rolling Stones publican su 25º álbum de estudio, Foreign Tongues, el segundo tras el fallecimiento de su batería Charlie Watts después de que en 2023 publicasen Hackney Diamonds.

En este trabajo, que ha visto la luz este viernes 10 de julio, además de contar con el adelanto In the stars, publicado el pasado mes de mayo, se incluyen colaboraciones con el exbeatle Paul McCartney, Robert Smith, de The Cure, y Chad Smith, batería de los Red Hot Chilli Peppers. Pero más allá de su rock and roll habitual y su plantel de estrellas, en sus canciones, la mítica banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards no se han cortado en cargar contra el despotismo de magnates como Elon Musk. Porque la "rebeldía" no tiene edad.

Se trata del tema Mr. Charm, donde hablan del dueño de X como "mad mogul (magnate loco)". La canción, que recoge una de las críticas sociales más mordaces de los Stones, habla de la importancia del dinero en la sociedad actual y de cómo esto lo domina todo durante una época.

"Cuando era tan joven, quería ir a Marte y quemar rueda en la carretera y conducir coches de lujo. ¿Quién te llevaría al espacio? ¿En quién confiarías de verdad? ¿Es Boeing, es la NASA, es el magnate loco Sr. Musk?", reza una de sus estrofas.

Estas letras llegan unos meses después de un bulo que corrió como la pólvora en redes sociales en el que se decía que Jagger había rechazado un patrocinio de 500 millones de dólares de Tesla, la empresa de Elon Musk.

Un sentido homenaje a Amy Winehouse

Mick Jagger y Keith Richards también rinden homenaje en este disco a Amy Winehouse, cuando el disco sale un día antes del 15º aniversario de su fallecimiento. Concretamente, sus satánicas majestades versionan ese You know I'm no good, de su exitoso disco Back to black.

Este homenaje no es casual, ya que Winehouse mantenía una estrecha amistad con el guitarrista de los Stones Ronnie Wood. De hecho, el músico ha compartido en algunas entrevistas con motivo del lanzamiento del disco, algunos de los diálogos más íntimos que tenía con ella en sus peores momentos.

"Ella me decía: 'Ay Ronnie, ¿qué voy a hacer?', explicó a lo que Wood respondió: "Mira, todo el mundo sabe que tienes vodka en la botella de agua. Reacciona y sube al escenario". "Si conseguías que saliera al escenario y se quedara allí, era increíble [...] Me da pena que no pudiera darlo todo. Fue como despedirme de Billie Holiday otra vez", detalló entonces.

Para Keith Richards, que Winehouse falleciera en 2011 le truncó el poder trabajar más con ella, más allá de su coincidencia en el Festival Isla de Wight en 2007, donde cantaron el tema de The Temptations Ain't To Proud To Beg. "Siempre pensé: 'Bueno, seguro que me la encontraré algún día. Uno espera que las cosas pasen, y por desgracia, no fue así. Pero para eso están los discos. Me alegra mucho y me siento honrado de haber tocado con ella al menos una vez", recordó.