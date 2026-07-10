Ignacio Pérez-Soba, doctor en ingeniería de montes: "Si el monte tiene mucha vegetación no necesita limpieza, sino gestión"

El incendio de Los Gallardos se ha convertido en uno de los más graves de la historia de Andalucía. De momento se han contabilizado 12 fallecidos y hay 19 personas sin localizar, a la espera de nueva información que proporcione la Junta de Andalucía.

Siempre que se produce un incendio forestal en España surgen ciertos debates y preguntas. Por ejemplo, si una buena gestión o una correcta limpieza de los montes hubiese ayudado a evitarlo.

Además, existen mitos muy extendidos y relacionados con la intencionalidad de los incendios. Entre ellos, que se quiere quemar el suelo para urbanizarlo posteriormente.

Lo mejor en estas situaciones es dejarse guiar por la opinión de los expertos para tener una perspectiva clara.

¿Hay que limpiar más los montes?

El doctor ingeniero de montes Ignacio Pérez-Soba es entrevistado por Cruz Roja y responde a esta cuestión: "Sólo podemos hablar de limpiar un monte cuando de verdad está sucio, es decir, si tiene basura. Si lo que le pasa es que tiene mucha vegetación forestal, lo que necesita no es limpieza, sino gestión", asegura en la web de la ONG.

El experto se refiere a la gestión forestal, es decir, a "entender los procesos naturales y saber manejarlos para responder a las necesidades humanas". Defiende que los montes no deben funcionar como parques urbanos, sino que hay que aplicar tratamientos como podas o cortes de arbolado para mejorar los ecosistemas.

Pérez-Soba cree que hay que cortar los árboles "casi moribundos y sin porvenir", porque en caso de incendio "habrá menos combustible" y "será menos probable que el fuego suba a las copas". Esto, en el fondo, sería imitar un proceso natural.

El ingeniero pide a los políticos que la gestión forestal sea fundamental en cualquier gobierno y que se tenga en cuenta a un fuerte sector profesional.

¿Los montes se queman a propósito para urbanizar?

Uno de los mitos que suele sonar con fuerza cuando hay un incendio. Muchas personas piensan que existe un interés directo entre quemar el monte y aprovechar posteriormente el suelo para urbanizar. Pero es falso.

"El cambio de uso del suelo quemado está estrictamente prohibido por ley, con lo cual un incendio sería contraproducente con este fin. Entonces, ¿por qué surgen estos mitos? Porque la sociedad urbana desconoce la realidad de la sociedad rural", advierte Pérez-Soba.

Relacionado con este desconocimiento, el ingeniero también se refiere a la confusión existente entre los incendios de causa humana y los intencionados. "No todos los incendios causados por el hombre son intencionados: pueden deberse a accidente o negligencia, sin intención de provocarlos", detalla.

Por último, reclama que las autoridades destinen más recursos a la recuperación tras los incendios, ya que hay conciencia sobre la extinción, pero no sobre la restauración posterior.