¿Cuál es la causa del incendio de Los Gallardos?: se baraja la caída de un cable eléctrico

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería.

Mientras los equipo de emergencias y extinción de incendios luchan contra el voraz fuego que está arrasando Los Gallardos, en Almería, se trata de encontrar una pista que dé explicación a cuál ha sido el origen o causa de un desastre que se ha cobrado la vida de, al menos, 11 personas. Los investigadores ya barajan una posible hipótesis, la de que todo se iniciase con un problema en un tendido eléctrico.

Esta es una de las posibilidades que estudian los profesionales, entre los que también participa el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. El foco está puesto sobre la caída de un cable en el kilómetro 511 de la carretera N-340A.

Cabe recordar que las primeras comunicaciones oficiales sobre el origen del fuego apuntan hacia un "incendio de cuneta" , según el consejero andaluz de Presidencia y Emergencias, que habría sido extendido hacia varios cortijos diseminados, por el fuerte viento, hasta propagarse de forma muy veloz por un terreno que está marcado por una orografía escarpada en la que predominan los barrancos.

Red Eléctrica y Endesa rechazan que sea de su propiedad

En este sentido, tanto el gestor de la red, Red Eléctrica, como la compañía eléctrica Endesa han rechazado que dicho tendido sea de su propiedad o competencia. En el caso de Red Eléctrica, aseguran que esa línea no es de su propiedad. Lo han hecho mediante una publicación en su cuenta oficial de X en la que también han mostrado sus condolencias.

Por parte de la multinacional Endesa, han concretado que ni es de su propiedad, ni tampoco es un elemento de la red de distribución que sea competencia de ellos. No obstante, fuentes de esa compañía han trasladado a la Agencia EFE que, además, el cable de instalación "privada" carecía de tensión.

Por otro lado, la Guardia Civil ha desplegado un total de 160 efectivos que se encargan y se han encargado de vitales tareas como la evacuación preventiva de la población de las zonas de riesgo, protección de los vecinos y sus bienes, controles y restricciones de acceso, vigilancia de las áreas evacuadas para evitar actos delictivos, regulación de carreteras afectadas como la autovía A-7, además de auxiliar a personas afectadas y proporcionar información permanente a la ciudadanía.