"Fiel amigo": el polémico email de Sarah Ferguson para disculparse con el pedófilo Jeffrey Epstein 

Sarah Ferguson, duquesa de York, asiste a la 3ª Gala de los Caballeros de la Caridad en el Castillo de la Croix des Gardes, el 17 de julio de 2025 en Cannes (Francia).

La Duquesa de York, Sarah Ferguson, envió un correo electrónico al millonario pedófilo Jeffrey Epstein en 2011 en el que lo aclamó como un "amigo fiel y supremo" a pesar de su condena por delitos sexuales, según han revelado los tabloides británicos The Sun y Mail on Sunday, que califican de "humillante" el email y anuncian un "bombazo" en la Casa Real británica.

En el correo, supuestamente enviado desde la cuenta personal de la exesposa del príncipe Andrés en abril de 2011, Ferguson se disculpaba con Epstein por haberlo vinculado con la pedofilia en una entrevista un mes antes en la que decía arrepentirse de haber aceptado dinero del millonario estadounidense y prometía distanciarse de él.

"Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí por lo que te han podido decir o has leído y debo disculparme humildemente por eso. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia", habría dicho la duquesa a Epstein, según los citados diarios.

"Como sabes, no dije, absolutamente no, la palabra con P -pedófilo- sobre ti pero entiendo que se divulgó que lo dije", continúa el correo.

"Debo disculparme humildemente (...) Como sabes, no dije, absolutamente no, la palabra con P -pedófilo- sobre ti pero entiendo que se divulgó que lo dije"

Se refiere a la entrevista publicada en marzo de 2011 por el diario Evening Standard, en la que, al ser preguntada por las 15.000 libras (17.206 euros) que aceptó de Epstein, Ferguson dijo: "Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil y sé que esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más".

La Duquesa de York habría explicado asimismo en el correo que había seguido las recomendaciones de aquellos que le habían dicho que no se comunicase con Epstein para no causarle más problemas a él ni al príncipe Andrés, también involucrado en escándalos sexuales.

Del mismo modo, aseveró que realizó la entrevista con el objetivo de actuar con rapidez para salvaguardar su carrera de filantropía y como autora de libros infantiles.

Los correos electrónicos entre el multimillonario y la duquesa se intercambiaron después de que él fuera liberado de una cárcel de Florida en julio de 2009, después de haber cumplido 13 meses de una condena de 18 por solicitar prostitución a niñas de hasta 14 años.

En diciembre de 2010, Epstein acordó pagar 15.000 libras (17.206 euros) adeudadas en salarios impagos y otras facturas al ex asistente personal de Sarah, Johnny O'Sullivan.

Tras la publicación del correo, un portavoz de la duquesa dijo que el correo electrónico se envió para "apaciguar" una amenaza que Epstein había hecho de demandarla por difamación por la entrevista en el Evening Standard.

"La duquesa expresó su pesar por su relación con Epstein hace muchos años y, como siempre, su primer pensamiento es para las víctimas. Al igual que muchas personas, ella se dejó engañar por sus mentiras", dijo.

Epstein fue encontrado muerto por suicidio en 2019 en su celda mientras esperaba un juicio por tráfico sexual.

Todo Epstein: lo que necesitas saber del caso de pederastia que salpica a Trump Un rico financiero recluta a niñas y abusa de ellas en sus mansiones, las mismas a las que invitaba a sus amigos, el presidente de EEUU entre ellos. El republicano se tapa, aunque prometió transparencia. Su partido pide cuentas y el avispero se remueve.