Georgina reacciona a las críticas con una alegato a favor de su cuerpo: "¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?"

Desde hace unos días, unas fotografías de Georgina, en bañador y disfrutando de una jornada en el mar en la isla de Mallorca junto a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, y sus hijos han vuelto a ser objeto de cientos de comentarios que ponían el foco en el cuerpo de la influencer. Muchos criticaban su silueta; otros tantos alababan su apuesta por normalizar la naturalidad en la era del Ozempic.

Aunque haya hecho el esfuerzo de permanecer impasible a todas esas críticas y juicios de valor sobre su físico, finalmente ha alzado la voz en sus redes sociales donde ha colgado un contundente alegato a favor de su cuerpo junto a unas fotos de sus días de vacaciones en la isla balear. El post suma en menos de dos horas más de un millón y medio de 'me gusta'.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", comienza el escrito para continuar asumiendo su responsabilidad como madre de seis hijos. "Si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", señalaba.

"Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden… Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen.'. Y él me respondió: 'Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien", explica orgullosa sobre la actitud de su pareja al hablar sobre ello.

"Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia", lamenta para pasar a preguntarse cuál es el estándar y quién decide cuál es el cuerpo correcto. "¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?", interpela a sus seguidores.

"Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme", afirma y pide respeto para su cuerpo al que ama y agradece.

"Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir", termina su alegato.