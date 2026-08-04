La familia que dejó una urna funeraria en un supermercado de Benidorm lo hizo porque estaban de obras en casa

"Alguien ha dejado olvidada una urna con cenizas en una taquilla de un supermercado. Si crees que puede ser tuya o conoces a quien pueda estar buscándola, contacta con la Policía Local de Benidorm". Con este mensaje sorprendió a España hace unos días la policía de esta localidad alicantina, cuerpo que este martes ha podido zanjar el asunto al anunciar que la familia ha sido localizada.

"Sabemos que no es un objeto cualquiera. Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato", escribieron los agentes en sus perfiles de redes sociales para intentar dar con ellos... y sí, razón no les faltaba en lo de que detrás había todo un historión.

La urna en cuestión se encontró en la taquilla de un supermercado y, según han contado a EFE fuentes de la Policía Local, los familiares de la persona incinerada han señalado que la dejaron allí porque lo consideraban un lugar seguro "mientras hacían reformas en casa".

Los agentes les han hecho entrega de la urna este martes después de identificarles mediante consultas en bases de datos policiales.

Según el portavoz de la Policía Local, Quique Tortos, la familia desconocía hasta ese momento que la taquilla donde había quedado depositada había sido abierta.

La urna fue localizada el pasado lunes por la encargada de un supermercado de Benidorm cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para guardar sus pertenencias. Tras el hallazgo, el establecimiento avisó a la Policía Local, que inició las gestiones para tratar de localizar a los familiares y difundió una imagen del recipiente para solicitar la colaboración ciudadana.

En un primer momento, los agentes contemplaban trasladar la urna al cementerio municipal si no lograban identificar a sus propietarios, una posibilidad que finalmente no ha sido necesaria gracias a la localización de la familia.